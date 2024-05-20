По всей Украине была тревога. Враг запускал ракеты на Полтавщину, также взлетал МиГ-31К

Утром 20 мая 2024 года в Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:34 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 10:09 карта тревог такова:

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!", - информируют Воздушные силы.

Также ВС информировали о пуске ракет в направлении Полтавщины.

"Ракета в направлении Миргорода!", - отмечалось в 9.58.

"Еще ракета через Полтавщину!", - добавили ВС в 10.00.

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Также по данным Воздушных сил, зафиксирован взлет МиГ-31К.

В настоящее время объявлен отбой угрозы. Актуальная карта тревог такова: