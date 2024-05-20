По всій Україні була тривога. Ворог запускав ракети на Полтавщину, також злітав МіГ-31К

Зранку 20 травня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 10.34 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 10.09 карта тривог така:

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку!", - інформують Повітряні сили.

Також ПС інформували про пуск ракет у напрямку Полтавщини.

"Ракета в напрямку Миргорода!", - зазначалося о 9.58.

"Ще ракета через Полтавщину!", - додали ПС о 10.00.

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Також за даними Повітряних сил, зафіксовано зліт МіГ-31К.

Наразі оголошено відбій загрози. Актуальна карта тривог така: