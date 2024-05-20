УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9543 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 561 5

По всій Україні була тривога. Ворог запускав ракети на Полтавщину, також злітав МіГ-31К

Повітряна тривога 20 травня

Зранку 20 травня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 10.34 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 10.09 карта тривог така:

повітряна тривога

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку!", - інформують Повітряні сили.

Також ПС інформували про пуск ракет у напрямку Полтавщини.

"Ракета в напрямку Миргорода!", - зазначалося о 9.58.

"Ще ракета через Полтавщину!", - додали ПС о 10.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують південь України "Шахедами", - Повітряні сили

Також за даними Повітряних сил, зафіксовано зліт МіГ-31К. 

Наразі оголошено відбій загрози. Актуальна карта тривог така:

відбій загрози

Автор: 

Повітряні сили (2608) повітряна тривога (909)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна просіє своє горе через сито, вистоїть, а ось чи буде росія?! Богові боже,а ворогу вороже. Прийде черга і до Оленья, горіти будете в пеклі
показати весь коментар
20.05.2024 10:27 Відповісти
Мінус 2 в Криму такі вже є. Видно вони не заспокояться поки у них не лишаться лише лук та стріли як у папуасів
показати весь коментар
20.05.2024 10:37 Відповісти
Коли Україна вироблятиме свою зброю?
показати весь коментар
20.05.2024 11:37 Відповісти
 
 