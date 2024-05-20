По всій Україні була тривога. Ворог запускав ракети на Полтавщину, також злітав МіГ-31К
Зранку 20 травня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 10.34 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 10.09 карта тривог така:
"Загроза застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку!", - інформують Повітряні сили.
Також ПС інформували про пуск ракет у напрямку Полтавщини.
"Ракета в напрямку Миргорода!", - зазначалося о 9.58.
"Ще ракета через Полтавщину!", - додали ПС о 10.00.
Також за даними Повітряних сил, зафіксовано зліт МіГ-31К.
Наразі оголошено відбій загрози. Актуальна карта тривог така:
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valentyna #410470
показати весь коментар20.05.2024 10:27 Відповісти Мені подобається 1
Михайло Иляш
показати весь коментар20.05.2024 10:37 Відповісти Мені подобається 0
Сум
показати весь коментар20.05.2024 11:37 Відповісти Мені подобається 0
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