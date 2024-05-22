Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной
Над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, передает Цензор.НЕТ.
"Минус вражеская ракета в Синельниковском районе", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет.
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