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Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной

На Дніпрпетровщині збили ракету

Над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, передает Цензор.НЕТ.

"Минус вражеская ракета в Синельниковском районе", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет.

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Автор: 

ракеты (3566) Днепропетровская область (3924)


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