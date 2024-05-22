Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной

Над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, передает Цензор.НЕТ.

"Минус вражеская ракета в Синельниковском районе", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет.

Читайте также: Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - ВК "Схід"