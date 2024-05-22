Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - ВК "Схід"
22 мая противовоздушная оборона юга Украины сбила российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
"В Каменском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожен БПЛА-разведчик "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что днем 22 мая войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области.
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