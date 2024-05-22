Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - ПК "Схід"
22 травня протиповітряна оборона півдня України збила російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" у небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"У Кам’янському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено БПЛА-розвідник "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що удень 22 травня війська РФ завдали удару по Дніпропетровщині.
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