УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6815 відвідувачів онлайн
Новини
5 412 6

На Дніпропетровщині приліт: ворог атакував інфраструктуру, здійнялась пожежа

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Вдень 22 травня 2024 року війська РФ завдали удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа. Уточнюємо деталі", - йдеться у повідомленні.

Також, за його словами, у Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти майже 20 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, підприємство, каплицю, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні, 22 травня, окупанти завдали авіаудару по передмістю Торецька в Донецькій області, є поранені.

Автор: 

обстріл (28339) Дніпропетровська область (3697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапстан должен быть разрушен !
показати весь коментар
22.05.2024 15:29 Відповісти
Так і негайно. І знищувати ми його будемо шматками асфальту, кидаючи його на московію асфальтоукладчиками, бітумовозками і бульдозерами, які купував Херпіду з 2019 року і по цей день, замість пускових ракет, самих ракет і дронів...
показати весь коментар
22.05.2024 19:25 Відповісти
Кожен раз коли говорять про інфраструктуру це геть погано..., це або склади озброєння, або дислокація наших військових...
показати весь коментар
22.05.2024 16:00 Відповісти
не те й не інше!
показати весь коментар
22.05.2024 16:30 Відповісти
звідки Ви такі висновки робите?
показати весь коментар
22.05.2024 23:27 Відповісти
Бо коли спілкуюсь з людьми, які живуть поряд з місцями прильотами і питаю, в який такий інфраструктурний об'єкт попали, то вони і кажуть в який...
показати весь коментар
23.05.2024 15:44 Відповісти
 
 