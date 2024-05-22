На Дніпропетровщині приліт: ворог атакував інфраструктуру, здійнялась пожежа
Вдень 22 травня 2024 року війська РФ завдали удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа. Уточнюємо деталі", - йдеться у повідомленні.
Також, за його словами, у Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні, 22 травня, окупанти завдали авіаудару по передмістю Торецька в Донецькій області, є поранені.
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