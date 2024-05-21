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Окупанти майже 20 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, підприємство, каплицю, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом 21 травня росіяни здійснили майже два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог бив по Нікопольщині із самого ранку, із застосуванням артилерії і БпЛА - тричі обстріляв район і запустив 15 дронів-камікадзе.

Під ударами окупантів опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади.

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Обстріл Нікопольщини 21 травня

Унаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об’єкт, промислове підприємство, каплицю, 17 приватних осель, з десяток господарських споруд. Потрощено дві автівки, також пошкоджені газогін та лінії електропередач.

Лисак повідомив, що люди не постраждали.

Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня

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Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти чотирма КАБами атакували цивільну інфраструктуру Золочева на Харківщині.

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обстріл (28472) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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