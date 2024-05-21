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Оккупанты почти 20 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: поврежден инфраструктурный объект, предприятие, часовня, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 21 мая россияне совершили почти два десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никопольщине с самого утра с применением артиллерии и БпЛА - трижды обстрелял район и запустил 15 дронов-камикадзе.

Под ударами оккупантов оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.

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Обстріл Нікопольщини 21 травня

В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие, часовня, 17 частных домов, с десяток хозяйственных построек. Разбиты две машины, также повреждены газопровод и линии электропередачи.

Лысак сообщил, что люди не пострадали.

Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня

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Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня
Обстріл Нікопольщини 21 травня

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты четырьмя КАБами атаковали гражданскую инфраструктуру Золочева на Харьковщине.

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обстрел (27151) Никополь (1019) Днепропетровская область (3948)


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