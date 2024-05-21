Оккупанты почти 20 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: поврежден инфраструктурный объект, предприятие, часовня, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 21 мая россияне совершили почти два десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никопольщине с самого утра с применением артиллерии и БпЛА - трижды обстрелял район и запустил 15 дронов-камикадзе.



Под ударами оккупантов оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.

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В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие, часовня, 17 частных домов, с десяток хозяйственных построек. Разбиты две машины, также повреждены газопровод и линии электропередачи.



Лысак сообщил, что люди не пострадали.





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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты четырьмя КАБами атаковали гражданскую инфраструктуру Золочева на Харьковщине.