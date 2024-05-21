Оккупанты почти 20 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: поврежден инфраструктурный объект, предприятие, часовня, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 21 мая россияне совершили почти два десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг бил по Никопольщине с самого утра с применением артиллерии и БпЛА - трижды обстрелял район и запустил 15 дронов-камикадзе.
Под ударами оккупантов оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.
В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие, часовня, 17 частных домов, с десяток хозяйственных построек. Разбиты две машины, также повреждены газопровод и линии электропередачи.
Лысак сообщил, что люди не пострадали.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты четырьмя КАБами атаковали гражданскую инфраструктуру Золочева на Харьковщине.
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