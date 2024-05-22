На Днепропетровщине прилет: враг атаковал инфраструктуру, начался пожар

Днем 22 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар. Уточняем детали", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, в Каменском районе сбили разведывательный беспилотник.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сегодня, 22 мая, оккупанты нанесли авиаудар по пригороду Торецка в Донецкой области, есть раненые.