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На Днепропетровщине прилет: враг атаковал инфраструктуру, начался пожар

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Днем 22 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар. Уточняем детали", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, в Каменском районе сбили разведывательный беспилотник.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сегодня, 22 мая, оккупанты нанесли авиаудар по пригороду Торецка в Донецкой области, есть раненые.

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обстрел (26995) Днепропетровская область (3922)


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Кацапстан должен быть разрушен !
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22.05.2024 15:29 Ответить
Так і негайно. І знищувати ми його будемо шматками асфальту, кидаючи його на московію асфальтоукладчиками, бітумовозками і бульдозерами, які купував Херпіду з 2019 року і по цей день, замість пускових ракет, самих ракет і дронів...
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22.05.2024 19:25 Ответить
Кожен раз коли говорять про інфраструктуру це геть погано..., це або склади озброєння, або дислокація наших військових...
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22.05.2024 16:00 Ответить
не те й не інше!
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22.05.2024 16:30 Ответить
звідки Ви такі висновки робите?
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22.05.2024 23:27 Ответить
Бо коли спілкуюсь з людьми, які живуть поряд з місцями прильотами і питаю, в який такий інфраструктурний об'єкт попали, то вони і кажуть в який...
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23.05.2024 15:44 Ответить
 
 