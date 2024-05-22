Знищено 24 "шахеди" з 24, - Повітряні сили

У ніч на 22 травня ворог атакував 24 "шахедами", які були запущені з Приморськ-Ахтарська, Курська та території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди". Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота ППО тривала у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Одеській областях.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки "шахедами" на Сумщині виникли проблеми з електропостачанням.

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