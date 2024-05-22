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Знищено 24 "шахеди" з 24, - Повітряні сили

У ніч на 22 травня ворог атакував 24  "шахедами", які були запущені з Приморськ-Ахтарська, Курська та території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди". Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота ППО тривала у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Одеській областях.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки "шахедами" на Сумщині виникли проблеми з електропостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили "Шахеди" на Миколаївщину та Одещину, - Повітряні сили (оновлено)

Результат роботи ППО 22 травня

Автор: 

ППО (3166) Повітряні сили (2616) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+10
Та не тільки Суми, Конотоп, Конотопський район, Шостка.

В редакції не виникає когнитивного диссонансу?
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22.05.2024 07:48
+9
А Суми чого без світла?
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22.05.2024 07:46
+9
Це яким чином всі знищили, якщо шахеди знищили енергооб`єкти в Конотопі та Шостці Сумської області???
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22.05.2024 08:27
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Ми не в НАТО і не в іншому оборонному союзі, тому нас офіційно відправлять слідом за кораблем.
Таким чином, інтрига "ввєдут - нє ввєдут" зникне, русня може зітхнути з полегшенням: нє ввєдут, ідьом в бой смєло.
Зараз такої впевненості у русні немає, бо лунали вже всякі заяви з боку окремих лідерів.

Як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України відповідно до ст. 102 Конституції України та на виконання функцій забезпечення державної незалежності, національної безпеки відповідно до ст.106 Конституції України, в умовах збройної агресії російської федерації, прошу в найкоротші терміни прийняти Рішення про звернення за військової допомогою до кожної з країн членів Європейського союзу, Сполученого Королівства Великої Британії та Півні́чної Ірландії та Сполучених Штатів Америки щодо введенням ними своїх військ на територію України для допомоги у відсічі збройної агресії російської федерації та відновлення територіальної цілісності України. Також, відповідно до ч.23 ст. 85 Конституції України подати дане Рішення на схвалення до Верховної ради України.
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22.05.2024 08:23 Відповісти
Наша справа звернутись за допомогою.
Відмовлять - робимо яз.
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22.05.2024 08:26 Відповісти
Робимо ЯЗ.
А ще вимагаємо назад золото Полуботка.
Ракети для ППО немає кому робити, а ви - ЯЗ.
Казкарі.
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22.05.2024 08:28 Відповісти
а еще звезду смерти, десяток звездных разрушителей, и можно обучить роту джедаев
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22.05.2024 08:45 Відповісти
А Суми чого без світла?
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22.05.2024 07:46 Відповісти
То ви мабуть живете в паралельній реальності. У депутатів є і світло і те чого навіть уявить неможливо.
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22.05.2024 09:58 Відповісти
Та не тільки Суми, Конотоп, Конотопський район, Шостка.

В редакції не виникає когнитивного диссонансу?
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22.05.2024 07:48 Відповісти
Добрий ранок, бандерівци, махновци, петлюрівци і інши порядні люди. Смачної кави.
До речі, а ВладимирОбосанич згідно ст. 103 Констітуції та її тулмачення КСУ від 2014 року, фссссеееее, так, сморчок-узурпатор.
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22.05.2024 07:51 Відповісти
Те тлумачення, на яке посилається ТаймЗє, стосується позачергових виборів.
У нас ситуація інша, але бубачка сцить звернутись до КС. Раптом щось не те ляпне.
І бубачка на узурпатора не тягне. д'Єрьмак - так. Неодноразово тут на Цензорі були статті, що його вважають фактичним володарем України. Бубачка - пристрій для підписання указів.
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22.05.2024 08:27 Відповісти
Ні, стосуєтся ст.103. КУ.

№№ 22/03, 5/14
5.2.1.3. Тривалість перебування на посаді

Буквальне тлумачення статті 103 Конституції України засвідчує, що нею встановлено обмеження щодо можливості однієї і тієї особи перебувати на посту Президента України більше ніж два строки підряд. Частиною першою статті 103 Конституції України передбачено, що Президент України обирається строком на п'ять років. Тобто Конституція України обмежує перебування однієї і тієї особи на посту Президента України визначеними нею двома строками підряд.

(абзац перший пункту 8 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) від 25 грудня 2003 року https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/22-rp/2003.doc № 22-рп/2003

Таким чином, виходячи з Основного Закону України главу держави може бути обрано як на чергових, так і на позачергових виборах. Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).
Отже, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.

(абзаци четвертий, п'ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України) від 15 травня 2014 року https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/5-rp/2014.pdf № 5-рп/2014
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22.05.2024 10:38 Відповісти
У нас НП: вибори провести не виходить, ні за законом, ні за фактом.
Група депутатів ЄС, яка вчора блокувала трибуну ВРУ через ТСК по дронам і фортифікації, могла б направити запит до КС, якщо зєлєні баранці ходять під себе від грізного погляду д'Єрьмака.
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22.05.2024 10:49 Відповісти
Та ви шо, а ось у 2014 році та у 2019 році, під час війни, вибори провести вийшло.
І у 2014 році запит до КСУ був направлен, і відповідь на нього я вам вже навел.
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22.05.2024 10:54 Відповісти
У 2014 і 2019 не було правового режиму воєнного стану. Була АТО і потім ООС. Така собі локальна заварушка.
Запит в КС стосувався того, чи обирати Президента на п'ять років, чи на два, щоб досидіти термін овоча. Дійшли висновку, що на п'ять.
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22.05.2024 10:56 Відповісти
Ви граєте словами та маніпулюєте термінами.
А де у Констітуції України написано, шо під час НС чі НП неможно проводити вибори президента а під час АТо або ООС чі такій собі локальній заварушки можно проводити вибори?
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22.05.2024 11:02 Відповісти
Рекомендую ознайомитись з цією дискусією:
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22.05.2024 11:04 Відповісти
Мені не цікава діскусія анонімов на Цензорі, з таким же успіхом можно послухать пенсіонерів грающих у шахі та доміно з нардами у парку Т.Г. Шевченко у м. Кихв, мені цікава Констітуція України та рішення КСУ по ст.103 КУ, шодо терміну пребування на посаді президента, яке я вам навел. Так шо Вова фс''', Вова нелегітімний, Вова повинен був призначити та провести вибори згідно КУ, інше не передбачено КУ, шо і підтверджено висновком фахівців КСУ яке я вам навел. То ДОКУМЕНТ, а ваша силка то куйня без олії.
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22.05.2024 11:10 Відповісти
бубачка не проводить вибори і не йде. Що далі?
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22.05.2024 11:11 Відповісти
Далі він узурпатор. І всі його рішення та рішення тіх кого він призначив на посади, починаючи з 22.05.2024 не мають законой сили і будуть з часом оскаршиватись у судах всіх інстанцій, і будут виграні істцями, а ще згодом, він понесе кримінальну відповідальність за цей вчинок.
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22.05.2024 11:18 Відповісти
Чудово. Те, що треба.
Через приблизно 90 днів всі скажуть: прощай воєнний стан, прощай мобілізація, всє домой, потому что подпись прєзидєнта под слєдующим законом про продлєніє воєнного стану - нєлєгітімна, потому нєдєйствітєльна. Нєт воєнного стана - нєт войни. І стану війни тожє нєт: прєзідєнт нє можєт єго об'явіть, потому что нєлєгітімний. Войнє конєц, ура, товаріщі!
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22.05.2024 13:18 Відповісти
Не перебільшуйте.
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22.05.2024 15:21 Відповісти
Нічого не перебільшую. Накази нелегітимного не тільки можна не виконувати, а й треба не виконувати. Інакше відповідатимеш перед законом за це. Хіба не так?
Там он законопроєкт проти колл-центрів затверджувати зібрались.
Господарі якщо що одразу до суду подадуть: закон буде недійсним, тому що підписаний нелегітимним президентом.
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22.05.2024 16:09 Відповісти
Так де у Констітуції України написано, шо під час НС чі НП неможно проводити вибори президента а під час АТо або ООС чі такій собі локальній заварушки можно проводити вибори?
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22.05.2024 11:19 Відповісти
Ні, запит був інший і відповідь на нього я вам навел. Як шо використовувати вашу логіку то Янек повинен був досидити на посаді президента до окончання 5-річного терміну.
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22.05.2024 11:04 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, посилання на той самий висновок КС.
Треба дивитись привід, з якого запит зроблений, і кінцеву ухвалу суду.
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22.05.2024 11:06 Відповісти
Будь ласка.

https://ccu.gov.ua/storinka/rishennya-konstytuciynogo-sudu-********

2014 рік. Там все є.
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22.05.2024 11:14 Відповісти
Опять все "сбили"... А вот по словам мэра Шостки - 5 прилетов.
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22.05.2024 07:53 Відповісти
Вы всё врёти. В феврале, в моём районе тоже 8 прилетов было. А у них всё сбито. *****.
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22.05.2024 08:52 Відповісти
Хорошо бы получить немецкие Таурасы.
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22.05.2024 07:57 Відповісти
у нас нема платформ, які зможуть використовувати цю ракету. І в найближчі роки скоріш за все не буде. Тому для нас в цій ракеті нема сенсу.
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22.05.2024 08:24 Відповісти
Надо создать петицию преЗеденту, чтобы курск и курчатов, если у нас нет ракет и дронов, забросали хоть асфальтом....
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22.05.2024 08:08 Відповісти
Це яким чином всі знищили, якщо шахеди знищили енергооб`єкти в Конотопі та Шостці Сумської області???
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22.05.2024 08:27 Відповісти
Саме такими заявами наших керовників народжується недовіра наріду до офіційних повідомлень - всі шахеди збили, але вся Сумська область була без світла. З такими керовниками і кацапських ІПСО не треба.

На жаль, 73% так і не налагодили в себе логічне мислення. Таке саме було у 2019 році, коли Зєля обіцяв пенсам і бюджетникам підвищити виплати, а бізнесу - знизити податки. І це 73% прохавали. А той чувак на самокаті, що був прем'єр-міністром, укатив кудись "у свєтлую даль", і вже ніхто про ті обіцянки не пам'ятає. 73% рибок-гуппі...
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22.05.2024 08:58 Відповісти
Написано що шахеди не збили а вони знищені, тобто кілька попали в цілі на півночі області і звичайно знищились. Зелений брєд для українців в дії.
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22.05.2024 09:17 Відповісти
шо за бред, а чого тоді Сумська область без світла, Конотоп, Шостка?
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22.05.2024 09:23 Відповісти
На сайті президента України з'явилася петиція з вимогою вручити повістку Зеленському "у зв'язку із закінченням його президентських повноважень" Свідомі Українці заходимо на сайт підписуєм і друзям , знайомим повідомте треба набрати необхідну кількість голосів і дивись і війна швидко закінчиться !!!
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22.05.2024 10:16 Відповісти
Автор закликає "вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню"
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22.05.2024 10:17 Відповісти
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.

Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду
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22.05.2024 10:19 Відповісти
ЗАХОДИМО І ПІДПИСУЄМО ПЕТИЦІЮ !!! Зе шобло на фронт !!!
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22.05.2024 10:23 Відповісти
 
 