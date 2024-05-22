Знищено 24 "шахеди" з 24, - Повітряні сили
У ніч на 22 травня ворог атакував 24 "шахедами", які були запущені з Приморськ-Ахтарська, Курська та території тимчасово окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди". Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що робота ППО тривала у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Одеській областях.
Нагадаємо, унаслідок російської атаки "шахедами" на Сумщині виникли проблеми з електропостачанням.
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Таким чином, інтрига "ввєдут - нє ввєдут" зникне, русня може зітхнути з полегшенням: нє ввєдут, ідьом в бой смєло.
Зараз такої впевненості у русні немає, бо лунали вже всякі заяви з боку окремих лідерів.
Як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України відповідно до ст. 102 Конституції України та на виконання функцій забезпечення державної незалежності, національної безпеки відповідно до ст.106 Конституції України, в умовах збройної агресії російської федерації, прошу в найкоротші терміни прийняти Рішення про звернення за військової допомогою до кожної з країн членів Європейського союзу, Сполученого Королівства Великої Британії та Півні́чної Ірландії та Сполучених Штатів Америки щодо введенням ними своїх військ на територію України для допомоги у відсічі збройної агресії російської федерації та відновлення територіальної цілісності України. Також, відповідно до ч.23 ст. 85 Конституції України подати дане Рішення на схвалення до Верховної ради України.
Відмовлять - робимо яз.
А ще вимагаємо назад золото Полуботка.
Ракети для ППО немає кому робити, а ви - ЯЗ.
Казкарі.
В редакції не виникає когнитивного диссонансу?
До речі, а ВладимирОбосанич згідно ст. 103 Констітуції та її тулмачення КСУ від 2014 року, фссссеееее, так, сморчок-узурпатор.
У нас ситуація інша, але бубачка сцить звернутись до КС. Раптом щось не те ляпне.
І бубачка на узурпатора не тягне. д'Єрьмак - так. Неодноразово тут на Цензорі були статті, що його вважають фактичним володарем України. Бубачка - пристрій для підписання указів.
№№ 22/03, 5/14
5.2.1.3. Тривалість перебування на посаді
Буквальне тлумачення статті 103 Конституції України засвідчує, що нею встановлено обмеження щодо можливості однієї і тієї особи перебувати на посту Президента України більше ніж два строки підряд. Частиною першою статті 103 Конституції України передбачено, що Президент України обирається строком на п'ять років. Тобто Конституція України обмежує перебування однієї і тієї особи на посту Президента України визначеними нею двома строками підряд.
(абзац перший пункту 8 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) від 25 грудня 2003 року https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/22-rp/2003.doc № 22-рп/2003
Таким чином, виходячи з Основного Закону України главу держави може бути обрано як на чергових, так і на позачергових виборах. Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).
Отже, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України. Цей строк однаковою мірою поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і на Президента України, обраного на позачергових виборах.
(абзаци четвертий, п'ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України) від 15 травня 2014 року https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/5-rp/2014.pdf № 5-рп/2014
Група депутатів ЄС, яка вчора блокувала трибуну ВРУ через ТСК по дронам і фортифікації, могла б направити запит до КС, якщо зєлєні баранці ходять під себе від грізного погляду д'Єрьмака.
І у 2014 році запит до КСУ був направлен, і відповідь на нього я вам вже навел.
Запит в КС стосувався того, чи обирати Президента на п'ять років, чи на два, щоб досидіти термін овоча. Дійшли висновку, що на п'ять.
А де у Констітуції України написано, шо під час НС чі НП неможно проводити вибори президента а під час АТо або ООС чі такій собі локальній заварушки можно проводити вибори?
Через приблизно 90 днів всі скажуть: прощай воєнний стан, прощай мобілізація, всє домой, потому что подпись прєзидєнта под слєдующим законом про продлєніє воєнного стану - нєлєгітімна, потому нєдєйствітєльна. Нєт воєнного стана - нєт войни. І стану війни тожє нєт: прєзідєнт нє можєт єго об'явіть, потому что нєлєгітімний. Войнє конєц, ура, товаріщі!
Там он законопроєкт проти колл-центрів затверджувати зібрались.
Господарі якщо що одразу до суду подадуть: закон буде недійсним, тому що підписаний нелегітимним президентом.
Треба дивитись привід, з якого запит зроблений, і кінцеву ухвалу суду.
https://ccu.gov.ua/storinka/rishennya-konstytuciynogo-sudu-********
2014 рік. Там все є.
На жаль, 73% так і не налагодили в себе логічне мислення. Таке саме було у 2019 році, коли Зєля обіцяв пенсам і бюджетникам підвищити виплати, а бізнесу - знизити податки. І це 73% прохавали. А той чувак на самокаті, що був прем'єр-міністром, укатив кудись "у свєтлую даль", і вже ніхто про ті обіцянки не пам'ятає. 73% рибок-гуппі...
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду