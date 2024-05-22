Атака "шахедів" на Сумщину: в обласному центрі відсутнє світло
Унаслідок російської атаки "шахедами" Суми залишилися без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко.
"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 22 травня російські загарбники атакували Сумську область "шахедами". Ворожі безпілотники вдарили по енергооб'єктах Конотопа та Шостки Сумської області.
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Вночі над Сумщиною ППО знищила 7 "Шахедів". Про це https://suspilne.media/sumy/751117-vnoci-nad-sumsinou-ppo-znisila-7-sahediv/?utm_source=telegram&utm_medium=ps зазначили в обласній військовій адміністрації.