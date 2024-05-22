УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8959 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 419 5

Атака "шахедів" на Сумщину: в обласному центрі відсутнє світло

енергетика,електроенергія

Унаслідок російської атаки "шахедами" Суми залишилися без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко.

"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  у ніч проти 22 травня російські загарбники атакували Сумську область "шахедами". Ворожі безпілотники вдарили по енергооб'єктах Конотопа та Шостки Сумської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Сумщину 34 рази протягом дня, одна людина зазнала поранень

Автор: 

обстріл (28316) Сумська область (3577) Суми (813) електроенергія (6185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
!Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
показати весь коментар
22.05.2024 06:21 Відповісти
Всі мопедики (24 з 24) було знищено,а обласний центр без світла?
показати весь коментар
22.05.2024 08:28 Відповісти
З них 7 шахедiв знищили на Сумщинi...




https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

Вночі над Сумщиною ППО знищила 7 "Шахедів". Про це https://suspilne.media/sumy/751117-vnoci-nad-sumsinou-ppo-znisila-7-sahediv/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps зазначили в обласній військовій адміністрації.
показати весь коментар
22.05.2024 08:35 Відповісти
Про небезпечнi уламки шахедiв чули?
показати весь коментар
22.05.2024 08:48 Відповісти
Слава Богу, що всi шахеди позбиванi, бо горя могло би бути бiльше.
показати весь коментар
22.05.2024 08:50 Відповісти
 
 