Атака "шахедов" на Сумщину: в областном центре отсутствует свет
В результате российской атаки "шахедами" Сумы остались без электроснабжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Алексей Дрозденко.
"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 мая российские захватчики атаковали Сумскую область "шахедами". Вражеские беспилотники ударили по энергообъектам Конотопа и Шостки Сумской области.
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Вночі над Сумщиною ППО знищила 7 "Шахедів". Про це https://suspilne.media/sumy/751117-vnoci-nad-sumsinou-ppo-znisila-7-sahediv/?utm_source=telegram&utm_medium=ps зазначили в обласній військовій адміністрації.