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Атака "шахедов" на Сумщину: в областном центре отсутствует свет

енергетика,електроенергія

В результате российской атаки "шахедами" Сумы остались без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Алексей Дрозденко.

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 мая российские захватчики атаковали Сумскую область "шахедами". Вражеские беспилотники ударили по энергообъектам Конотопа и Шостки Сумской области.

Читайте: Россияне обстреляли Сумщину 34 раза в течение дня, один человек получил ранения

Автор: 

обстрел (26995) Сумская область (3029) Сумы (1076) Тарифы на электроэнергию (2163)


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22.05.2024 06:21 Ответить
Всі мопедики (24 з 24) було знищено,а обласний центр без світла?
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22.05.2024 08:28 Ответить
З них 7 шахедiв знищили на Сумщинi...




https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

Вночі над Сумщиною ППО знищила 7 "Шахедів". Про це https://suspilne.media/sumy/751117-vnoci-nad-sumsinou-ppo-znisila-7-sahediv/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps зазначили в обласній військовій адміністрації.
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22.05.2024 08:35 Ответить
Про небезпечнi уламки шахедiв чули?
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22.05.2024 08:48 Ответить
Слава Богу, що всi шахеди позбиванi, бо горя могло би бути бiльше.
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22.05.2024 08:50 Ответить
 
 