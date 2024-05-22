Атака "шахедов" на Сумщину: в областном центре отсутствует свет

В результате российской атаки "шахедами" Сумы остались без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Алексей Дрозденко.

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 мая российские захватчики атаковали Сумскую область "шахедами". Вражеские беспилотники ударили по энергообъектам Конотопа и Шостки Сумской области.

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