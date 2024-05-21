Россияне обстреляли Сумщину 34 раза в течение дня, один человек получил ранения

В течение дня россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 201 взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (3 взрыва), атака с помощью дронов типа "FPV" (11 взрывов), артобстрел (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован обстрел из минометов (9 взрывов), артиллерии (9 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (3 взрыва), обстрел с помощью дрона типа "FPV" (2 взрыва).

Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов).

Эсманская громада: россияне ударили из РСЗО "Град" (30 взрывов), артиллерии (7 взрывов).

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Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Великописаревская громада: осуществлен с вертолета обстрел НАР (14 взрывов), обстрелы из АГС (20 взрывов), минометов (14 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (11 взрывов).

Шалыгинская громада: россияне били из РСЗО "Град" (19 взрывов), артиллерии (7 взрывов), минометов (7 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия.

Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Конотопская громада: враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. (1 взрыв). В результате ракетного удара ранения получил один человек.

Миропольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Ранее Цензор.НЕТ писал, что днем 21 мая российские войска ударили по городу Конотоп Сумской области.

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