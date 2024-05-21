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Россияне обстреляли Сумщину 34 раза в течение дня, один человек получил ранения

Обстріл Сумщини 21 травня

В течение дня россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 201 взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (3 взрыва), атака с помощью дронов типа "FPV" (11 взрывов), артобстрел (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксирован обстрел из минометов (9 взрывов), артиллерии (9 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (3 взрыва), обстрел с помощью дрона типа "FPV" (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов).
  • Эсманская громада: россияне ударили из РСЗО "Град" (30 взрывов), артиллерии (7 взрывов).

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  • Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Великописаревская громада: осуществлен с вертолета обстрел НАР (14 взрывов), обстрелы из АГС (20 взрывов), минометов (14 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (11 взрывов).
  • Шалыгинская громада: россияне били из РСЗО "Град" (19 взрывов), артиллерии (7 взрывов), минометов (7 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия.
  • Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
  • Конотопская громада: враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. (1 взрыв). В результате ракетного удара ранения получил один человек.
  • Миропольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Ранее Цензор.НЕТ писал, что днем 21 мая российские войска ударили по городу Конотоп Сумской области.

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обстрел (26995) Сумская область (3029)


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Якось побачів на теренах інтернету фразу: "не треба здогадуватись, де росія вдарить, треба дивитись де будують дороги" (чи якось так)
Останнє, що бачив - будівництво/відновлення доріг в напрямку Сум. Я ні на що не натякаю, але на Вовчанськ точно зробили дорогу в минулому році...
Може то я занадто упереджений? 🤔
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21.05.2024 22:32 Ответить
 
 