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Новости Война
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Рашисты нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа, - ОВА

Окупанти вдарили по Конотопу 21 травня

Сегодня днем, 21 мая, российские войска ударили по городу Конотоп Сумской области. Последствия атаки уточняются.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

"Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Конотоп (121) обстрел (26982) Сумская область (3023)


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Шо за бовдури на цензорі працюють редакторами..це фото 5 місячної давності...
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21.05.2024 17:34 Ответить
 
 