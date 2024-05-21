Рашисты нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа, - ОВА
Сегодня днем, 21 мая, российские войска ударили по городу Конотоп Сумской области. Последствия атаки уточняются.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.
"Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.
Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
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Аркадий Станкович
показать весь комментарий21.05.2024 17:34 Ответить Мне нравится 0
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