Рашисти завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу, - ОВА

Сьогодні вдень, 21 травня, російські війська вдарили по місту Конотоп Сумської області. Наслідки атаки уточнюються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"Ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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