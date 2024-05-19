Оккупанты в течение дня обстреляли 13 громад на Сумщине, один человек получил ранения, - ОВА
Российские захватчики в течение дня 19 мая совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области за день зафиксировали 236 взрывов. Один человек получил ранения.
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 13 громад в Сумской области.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: здесь враг бил из минометов, а также артиллерии.
- Белопольская громада: враг вел обстрел из АГС и из ствольной артиллерии. Также по этой громаде рашисты нанесли удар FPV-дронами.
- На территорию Свесской громады оккупанты сбросили 4 мины.
- Эсманьская громада: враг совершил минометные обстрелы и нанес удары FPV-дронами.
- Великописаревская громада: здесь в течение дня рашисты осуществили гранатометные обстрелы из АГС, а также били из минометов и артиллерии. Кроме этого, оккупанты сбросили с БПЛА боеприпасы типа ВОГ и осуществили удар FPV-дроном.
- Хотинскую громаду враг обстрелял из минометов. В результате обстрела местный житель получил ранения.
- Юнаковская громада: враг обстреливал из минометов и артиллерии.
- Миропольская громада: оккупанты осуществили артиллерийский обстрел.
- Глуховская громада: здесь рашисты ударили из минометов.
- Середино-Будская громада: враг вел обстрелы из артиллерии и минометов.
- По Дружбовской громаде враг бил из артиллерии.
- Шалыгинская громада: захватчики вели обстрел из минометов.
- На Новослободскую громаду враг сбросил 10 мин.
Ситуация на Сумщине
Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожбы и Белополья.
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.
Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано. Однако враг ежедневно обстреливает приграничье Сумщины. Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.
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