Оккупанты в течение дня обстреляли 13 громад на Сумщине, один человек получил ранения, - ОВА

Российские захватчики в течение дня 19 мая совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области за день зафиксировали 236 взрывов. Один человек получил ранения.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 13 громад в Сумской области.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Краснопольская громада: здесь враг бил из минометов, а также артиллерии.

Белопольская громада: враг вел обстрел из АГС и из ствольной артиллерии. Также по этой громаде рашисты нанесли удар FPV-дронами.

На территорию Свесской громады оккупанты сбросили 4 мины.

Эсманьская громада: враг совершил минометные обстрелы и нанес удары FPV-дронами.

Великописаревская громада: здесь в течение дня рашисты осуществили гранатометные обстрелы из АГС, а также били из минометов и артиллерии. Кроме этого, оккупанты сбросили с БПЛА боеприпасы типа ВОГ и осуществили удар FPV-дроном.

Хотинскую громаду враг обстрелял из минометов. В результате обстрела местный житель получил ранения.

Юнаковская громада: враг обстреливал из минометов и артиллерии.

Миропольская громада: оккупанты осуществили артиллерийский обстрел.

Глуховская громада: здесь рашисты ударили из минометов.

Середино-Будская громада: враг вел обстрелы из артиллерии и минометов.

По Дружбовской громаде враг бил из артиллерии.

Шалыгинская громада: захватчики вели обстрел из минометов.

На Новослободскую громаду враг сбросил 10 мин.

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Ситуация на Сумщине

Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожбы и Белополья.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано. Однако враг ежедневно обстреливает приграничье Сумщины. Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.

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