Окупанти впродовж дня обстріляли 13 громад на Сумщині, одна людина зазнала поранень, - ОВА

Російські загарбники впродовж дня 19 травня здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області за день зафіксували 236 вибухів. Одна особа зазнала поранень.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог з різного озброєння обстріляв 13 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: тут ворог бив з мінометів, а також артилерії.

Білопільська громада: ворог вів обстріл з АГС та зі ствольної артилерії. Також по цій громаді рашисти завдали удар FPV-дронами.

На територію Свеської громади окупанти скинули 4 міни.

Есманьська громада: ворог здійснив мінометні обстріли та завдав удари FPV-дронами.

Великописарівська громада: тут впродовж дня рашисти здійснили гранатометні обстріли з АГС, а також били з мінометів та артилерії. Крім цього, окупанти скинули з БПЛА боєприпаси типу ВОГ та здійснили удар FPV-дроном.

Хотінську громаду ворог обстріляв з мінометів. Внаслідок обстрілу місцевий житель зазнав поранень.

Юнаківська громада: ворог обстрілював з мінометів та артилерії.

Миропільська громада: окупанти здійснили артилерійський обстріл.

Глухівська громада: тут рашисти вдарили з мінометів.

Середино-Будська громада: ворог вів обстріли з артилерії та мінометів.

По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії.

Шалигинська громада: загарбники вели обстріл з мінометів.

На Новослобідську громаду ворог скинув 10 мін.

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Ситуація на Сумщині

Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано. Однак ворог щодня обстрілює прикордоння Сумщини. Раніше очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

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