Окупанти за добу завдали 290 ударів по Сумщині, поранено жінку. Вночі та вранці обстріляли 6 громад області. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 29 населених пунктів Сумської області, вночі та вранці 19 травня вдарили по 6 громадах на прикордонні.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили в поліції, минулої доби з території РФ було здійснено обстріли 29 населених пунктів Сумської області. Загалом окупанти завдали 290 ударів.
Унаслідок обстрілів поранено одну цивільну людину.
Крім того, пошкоджено 5 приватних будинків та водонапірну башту.
Обстріли вночі та вранці
За даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.
Підобстрілами окупантів перебували Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: завдано ударів FPV дронами (3 вибухи).
Робота ППО
Також повідомляється, що в ніч на 19 травня в небі над Сумщиною Сили протиповітряної оборони області знищили ворожий БпЛА типу "Шахед".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 19 травня 2024 року окупанти атакували Україну 37 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", їх усі збили сили ППО у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях
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