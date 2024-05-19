Окупанти за добу завдали 290 ударів по Сумщині, поранено жінку. Вночі та вранці обстріляли 6 громад області. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 29 населених пунктів Сумської області, вночі та вранці 19 травня вдарили по 6 громадах на прикордонні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в поліції, минулої доби з території РФ було здійснено обстріли 29 населених пунктів Сумської області. Загалом окупанти завдали 290 ударів.

Унаслідок обстрілів поранено одну цивільну людину.

Крім того, пошкоджено 5 приватних будинків та водонапірну башту.

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Обстріли вночі та вранці

За даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.

Підобстрілами окупантів перебували Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Хотінська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

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Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: завдано ударів FPV дронами (3 вибухи).

Робота ППО

Також повідомляється, що в ніч на 19 травня в небі над Сумщиною Сили протиповітряної оборони області знищили ворожий БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 19 травня 2024 року окупанти атакували Україну 37 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", їх усі збили сили ППО у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях