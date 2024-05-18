10 громад Сумщини перебували під обстрілами росіян протягом дня: поранено одну людину, зафіксовано 284 вибухи
Упродовж 18 травня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 284 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з міномета (13 вибухів), скинув з БпЛА вибухові пристрої (6 вибухів) та завдав ударів дроном типу FPV (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл зі стрілецької зброї, артобстріли (25 вибухів). Унаслідок одного з мінометних обстрілів поранено жителя громади.
- Новослобідська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та артилерії (27 вибухів), РСЗВ (16 вибухів).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (43 вибухи), гранатометів АГС (30 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади.
- Великописарівська громада: були артилерійські обстріли (6 вибухів) та мінометний обстріл (5 вибухів).
- Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (7 вибухів).
- Шалигинська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (24 вибухи).
- Хотінська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).
Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.
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