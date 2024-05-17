Ворог обстрілює Сумщину з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу,- ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог продовжує системні обстріли практично вздовж усього кордону, з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу", - йдеться у заяві посадовця.

Артюх також розповів, що під час виїзної ставки Верховного Головнокомандувача в місті Харкові серед іншого порушувалося питання готовності Сумщини до можливих дій ворога.

"Після доручення президента і вищого військового керівництва на території Сумської області працював міністр оборони України Рустем Умєров. Він разом з військовим керівництвом розробляє готовність військ, фортифікаційних дозаційних споруд, готовність забезпечення всіх рубежів до можливих провокаційних дій ворога", - розповів очільник Сумської ОВА.

Ситуація на Сумщині

Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано. Проте росіяни щодня обстрілюють прикордоння Сумщини. За минулу добу 16 травня було зафіксовано 32 обстріли та 166 вибухів.