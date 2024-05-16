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Окупанти впродовж дня 32 рази обстріляли Сумщину. Зафіксовано 166 вибухів, - ОВА

Окупанти впродовж дня 32 рази обстріляли Сумщину. Зафіксовано 166 вибухів, - ОВА

Російські загарбники впродовж дня 16 травня здійснили 32 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Всього в області було зафіксовано 166 вибухів.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обстрілів зазнала низка громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Білопільська громада: тут ворог здійснив обстріли з АГС, мінометів та арртилерії. А також атакував дроном типу "FPV" та скинув з БПЛА два боєприпаси типу ВОГ.
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів та стрілецького озброєння.
  • Новослобідська громада: ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії та скинув 15 мін на території громади.
  • Шалигинська громада: тут загарбники обстрілювали зі стрілецького озброєння та здійснили атаку FPV-дронами-камікадзе.
  • Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів та атакував FPV-дроном-камікадзе.
  • Великописарівська громада: тут окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії та мінометів та скинули з БПЛА два вибухових пристрої типу ВОГ.
  • Краснопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл.
  • Дружбівська громада: тут рашисти стріляли з із РСЗВ, а також здійснили артилерійський обстріл.
  • Зноб-Новгородська громада: було зафіксовано обстріл із ствольної артилерії.
  • Глухівська громада: на територію цієї громади рашисти скинули 6 мін.

Про постраждалих у Сумській ОВА не повідомляють. 

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Ситуація на Сумщині

Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля. 

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

Автор: 

обстріл (28212) Сумська область (3547)


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