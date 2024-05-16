Окупанти впродовж дня 32 рази обстріляли Сумщину. Зафіксовано 166 вибухів, - ОВА
Російські загарбники впродовж дня 16 травня здійснили 32 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Всього в області було зафіксовано 166 вибухів.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обстрілів зазнала низка громад на Сумщині.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Білопільська громада: тут ворог здійснив обстріли з АГС, мінометів та арртилерії. А також атакував дроном типу "FPV" та скинув з БПЛА два боєприпаси типу ВОГ.
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів та стрілецького озброєння.
- Новослобідська громада: ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії та скинув 15 мін на території громади.
- Шалигинська громада: тут загарбники обстрілювали зі стрілецького озброєння та здійснили атаку FPV-дронами-камікадзе.
- Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів та атакував FPV-дроном-камікадзе.
- Великописарівська громада: тут окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії та мінометів та скинули з БПЛА два вибухових пристрої типу ВОГ.
- Краснопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл.
- Дружбівська громада: тут рашисти стріляли з із РСЗВ, а також здійснили артилерійський обстріл.
- Зноб-Новгородська громада: було зафіксовано обстріл із ствольної артилерії.
- Глухівська громада: на територію цієї громади рашисти скинули 6 мін.
Про постраждалих у Сумській ОВА не повідомляють.
Ситуація на Сумщині
Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля.
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.
Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.
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