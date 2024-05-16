Оккупанты в течение дня 32 раза обстреляли Сумщину. Зафиксировано 166 взрывов, - ОВА
Российские захватчики в течение дня 16 мая осуществили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области было зафиксировано 166 взрывов.
Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обстрелам подвергся ряд громад в Сумской области.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Белопольская громада: здесь враг совершил обстрелы из АГС, минометов и артиллерии, а также атаковал дроном типа "FPV" и сбросил с БПЛА два боеприпаса типа ВОГ.
- Эсманьская громада: враг бил из минометов и стрелкового вооружения.
- Новослободская громада: враг совершил обстрел из ствольной артиллерии и сбросил 15 мин на территорию громады.
- Шалыгинская громада: здесь захватчики обстреливали из стрелкового вооружения и осуществили атаку FPV-дронами-камикадзе.
- Середино-Будская громада: враг бил из ствольной артиллерии, минометов и атаковал FPV-дроном-камикадзе.
- Великописаревская громада: здесь оккупанты совершили обстрелы из ствольной артиллерии и минометов и сбросили с БПЛА два взрывных устройства типа ВОГ.
- Краснопольская громада: враг совершил минометный обстрел.
- Дружбовская громада: здесь рашисты стреляли из РСЗО, а также осуществили артиллерийский обстрел.
- Зноб-Новгородская громада: был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии.
- Глуховская громада: на территорию этой громады рашисты сбросили 6 мин.
О пострадавших в Сумской ОГА не сообщают.
Ситуация на Сумщине
Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожбы и Белополья.
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.
Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступление российских войск на Сумы и область не зафиксировано.
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