Оккупанты в течение дня 32 раза обстреляли Сумщину. Зафиксировано 166 взрывов, - ОВА

Российские захватчики в течение дня 16 мая осуществили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области было зафиксировано 166 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обстрелам подвергся ряд громад в Сумской области.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Белопольская громада: здесь враг совершил обстрелы из АГС, минометов и артиллерии, а также атаковал дроном типа "FPV" и сбросил с БПЛА два боеприпаса типа ВОГ.

Эсманьская громада: враг бил из минометов и стрелкового вооружения.

Новослободская громада: враг совершил обстрел из ствольной артиллерии и сбросил 15 мин на территорию громады.

Шалыгинская громада: здесь захватчики обстреливали из стрелкового вооружения и осуществили атаку FPV-дронами-камикадзе.

Середино-Будская громада: враг бил из ствольной артиллерии, минометов и атаковал FPV-дроном-камикадзе.

Великописаревская громада: здесь оккупанты совершили обстрелы из ствольной артиллерии и минометов и сбросили с БПЛА два взрывных устройства типа ВОГ.

Краснопольская громада: враг совершил минометный обстрел.

Дружбовская громада: здесь рашисты стреляли из РСЗО, а также осуществили артиллерийский обстрел.

Зноб-Новгородская громада: был зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии.

Глуховская громада: на территорию этой громады рашисты сбросили 6 мин.

О пострадавших в Сумской ОГА не сообщают.

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Ситуация на Сумщине

Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожбы и Белополья.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступление российских войск на Сумы и область не зафиксировано.