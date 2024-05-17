Враг обстреливает Сумщину с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки, - ОВА

Российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг продолжает системные обстрелы практически вдоль всей границы, с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки", - говорится в заявлении чиновника.

Артюх также рассказал, что во время выездной ставки Верховного Главнокомандующего в городе Харькове среди прочего поднимался вопрос готовности Сумщины к возможным действиям врага.

"После поручения президента и высшего военного руководства на территории Сумской области работал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он вместе с военным руководством разрабатывает готовность войск, фортификационных дозационных сооружений, готовность обеспечения всех рубежей к возможным провокационным действиям врага", - рассказал глава Сумской ОГА.

Ситуация на Сумщине

Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожба и Белополье.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано. Однако россияне ежедневно обстреливают приграничье Сумщины. За минувшие сутки 16 мая было зафиксировано 32 обстрела и 166 взрывов.