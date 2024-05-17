УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11347 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
497 1

Протягом дня під обстрілами окупантів перебували 10 громад Сумщини, зафіксовано 183 вибухи

Наслідки обстрілів Сумщини за 6 травня 2024 року

Упродовж 17 травня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (10 вибухів), обстріли з АГС (14 вибухів) та СПГ (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (18 вибухів), АГС (10 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади та здійснили скид із БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Білопілля на Сумщині планують евакуювати пенсіонерів та хворих, - міський голова

  • Краснопільська громада: здійснено атаку дронів-камікадзе типу FPV (4 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів).
  • Есманьська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).
  • Миропільська громада: ворог завдав авіаудару, пуск 8 ракет НАР (8 вибухів), удар дроном-камікадзе типу FPV (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (15 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів) та мінометів (19 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Читайте: Наступ РФ у Сумській області: ситуація напружена, але критичного накопичення військ не спостерігаємо, - ОТУВ "Сіверськ"

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

Автор: 

обстріл (28263) Сумська область (3558)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mrs. Obviousness

@AlexTann5588

·

https://x.com/AlexTann5588/status/1791473604212805740 5 ч

Суми наступні?
показати весь коментар
17.05.2024 22:32 Відповісти
 
 