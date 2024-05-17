Протягом дня під обстрілами окупантів перебували 10 громад Сумщини, зафіксовано 183 вибухи

Упродовж 17 травня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (10 вибухів), обстріли з АГС (14 вибухів) та СПГ (6 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (18 вибухів), АГС (10 вибухів).

Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади та здійснили скид із БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.

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Краснопільська громада: здійснено атаку дронів-камікадзе типу FPV (4 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів).

Есманьська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Миропільська громада: ворог завдав авіаудару, пуск 8 ракет НАР (8 вибухів), удар дроном-камікадзе типу FPV (3 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (15 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

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Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.