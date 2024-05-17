В течение дня под обстрелами оккупантов находились 10 громад Сумщины, зафиксировано 183 взрыва
В течение 17 мая россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва). Также произошли сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (10 взрывов), обстрелы из АГС (14 взрывов) и СПГ (6 взрывов).
- Великописаревская громада: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (18 взрывов), АГС (10 взрывов).
- Середино-Будская громада: 21 мину сбросили россияне на территорию громады и осуществили сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).
- Шалигинская громада: зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.
- Краснопольская громада: осуществлена атака дронов-камикадзе типа FPV (4 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов).
- Эсманская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).
- Миропольская громада: враг нанес авиаудар, пуск 8 ракет НАР (8 взрывов), удар дроном-камикадзе типа FPV (3 взрыва).
- Новослободская громада: россияне ударили из минометов (4 взрыва) и артиллерии (15 взрывов).
- Юнаковская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и минометов (19 взрывов).
- Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.
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@AlexTann5588
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https://x.com/AlexTann5588/status/1791473604212805740 5 ч
Суми наступні?