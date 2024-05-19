Оккупанты за сутки нанесли 290 ударов по Сумщине, ранена женщина. Ночью и утром обстреляли 6 громад области. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки россияне обстреляли 29 населенных пунктов Сумской области, ночью и утром 19 мая ударили по 6 громадам на границе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в полиции, за прошедшие сутки с территории РФ были осуществлены обстрелы 29 населенных пунктов Сумской области. В целом оккупанты нанесли 290 ударов.
В результате обстрелов ранен один гражданский человек.
Кроме того, повреждены 5 частных домов и водонапорная башня.
Обстрелы ночью и утром
По данным Сумской ОГА, ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.
Под обстрелами оккупантов находились Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская и Середино-Будская громады.
- Хотинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).
Работа ППО
Также сообщается, что в ночь на 19 мая в небе над Сумщиной Силы противовоздушной обороны области уничтожили вражеский БпЛА типа "Шахед".
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 19 мая 2024 года оккупанты атаковали Украину 37 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", их все сбили силы ПВО в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях
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