Росіяни обстріляли Сумщину 34 рази протягом дня, одна людина зазнала поранень
Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 201 вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи), атаку за допомогою дронів типу "FPV" (11 вибухів), артобстріл (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (9 вибухів), артилерії (9 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (3 вибухи), обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (2 вибухи).
- Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).
- Есманьська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (30 вибухів), артилерії (7 вибухів).
- Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
- Великописарівська громада: здійснено з гелікоптеру обстріл НАР (14 вибухів), обстріли з АГС (20 вибухів), мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (11 вибухів).
- Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ "Град" (19 вибухів), артилерії (7 вибухів), мінометів (7 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.
- Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Конотопська громада: ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранення отримала одна людина.
- Миропільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).
Раніше Цензор.НЕТ писав, що вдень 21 травня російські війська вдарили по місту Конотоп Сумської області.
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Останнє, що бачив - будівництво/відновлення доріг в напрямку Сум. Я ні на що не натякаю, але на Вовчанськ точно зробили дорогу в минулому році...
Може то я занадто упереджений? 🤔