Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині

Росіяни вдарили по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа Сумської області ударними БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа", - пишуть в ОВА.

Там додають, що на місцях прильотів працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки росіян уточнюються.

Ведеться робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, протягом 21 травня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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