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Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині

Росіяни атакували енергетику Шостки та Конотопа Шахедами

Росіяни вдарили по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа Сумської області ударними БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа", - пишуть в ОВА.

Там додають, що на місцях прильотів працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки росіян уточнюються.

Ведеться робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, протягом 21 травня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Читайте: Рашисти завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі Конотопу, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4126) Конотоп (108) обстріл (28316) Сумська область (3577) Шостка (50)


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якщо зараз не почати дронами виносити енергентику у прикордонних областях кацапщини, то вони не перестануть знищувати нашу енергетику. Відповідь повинна бути симетричною, щоб стадо почало восени задавати питання наверх у царські палати.
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22.05.2024 01:22 Відповісти
Ворог наніс (завдав) авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним (енергетичних) об'єктам (обʼєктах) міст Шостки та Конотопа.

Читаю і офігіваю, невже не можна у пресслужбу взяти людей, які хоч приблизно з правописом знайомі.
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22.05.2024 01:25 Відповісти
філологи всі на фронті.
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22.05.2024 03:42 Відповісти
І ще, авіаційний удар -це літаками, а це був удар безпілотною авіацією.
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22.05.2024 05:46 Відповісти
Ні.
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22.05.2024 06:59 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1792958526375235590 как тжело у кацапов вырабатываются причинно-следственные связи.
Надо продолжать.
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22.05.2024 03:45 Відповісти
И усугублять.
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22.05.2024 03:49 Відповісти
Ето возмутітєльно!!!
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22.05.2024 06:55 Відповісти
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22.05.2024 08:12 Відповісти
 
 