Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа в Сумской области
Россияне ударили по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области ударными БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа", - пишут в ОВА.
Там добавляют, что на местах прилетов работают все необходимые службы, а последствия атаки россиян уточняются.
Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее, в течение 21 мая россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
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Читаю і офігіваю, невже не можна у пресслужбу взяти людей, які хоч приблизно з правописом знайомі.
Надо продолжать.