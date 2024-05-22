Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа в Сумской области

Россияне ударили по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области ударными БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа", - пишут в ОВА.

Там добавляют, что на местах прилетов работают все необходимые службы, а последствия атаки россиян уточняются.

Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, в течение 21 мая россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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