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Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа в Сумской области

Росіяни атакували енергетику Шостки та Конотопа Шахедами

Россияне ударили по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа Сумской области ударными БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа", - пишут в ОВА.

Там добавляют, что на местах прилетов работают все необходимые службы, а последствия атаки россиян уточняются.

Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, в течение 21 мая россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3564) Конотоп (121) обстрел (26995) Сумская область (3029) Шостка (72)


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якщо зараз не почати дронами виносити енергентику у прикордонних областях кацапщини, то вони не перестануть знищувати нашу енергетику. Відповідь повинна бути симетричною, щоб стадо почало восени задавати питання наверх у царські палати.
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22.05.2024 01:22 Ответить
Ворог наніс (завдав) авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним (енергетичних) об'єктам (обʼєктах) міст Шостки та Конотопа.

Читаю і офігіваю, невже не можна у пресслужбу взяти людей, які хоч приблизно з правописом знайомі.
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22.05.2024 01:25 Ответить
філологи всі на фронті.
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22.05.2024 03:42 Ответить
І ще, авіаційний удар -це літаками, а це був удар безпілотною авіацією.
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22.05.2024 05:46 Ответить
Ні.
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22.05.2024 06:59 Ответить
https://twitter.com/i/status/1792958526375235590 как тжело у кацапов вырабатываются причинно-следственные связи.
Надо продолжать.
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22.05.2024 03:45 Ответить
И усугублять.
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22.05.2024 03:49 Ответить
Ето возмутітєльно!!!
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22.05.2024 06:55 Ответить
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22.05.2024 08:12 Ответить
 
 