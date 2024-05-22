Уничтожено 24 "шахеда" из 24, - Воздушные силы

В ночь на 22 мая враг атаковал 24 "шахедами", которые были запущены из Приморск-Ахтарска, Курска и территории временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шехеды". Очередную ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ПВО продолжалась в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областях.

Напомним, в результате российской атаки "шахедами" на Сумщине возникли проблемы с электроснабжением.

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