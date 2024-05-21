Оккупанты запустили "Шахеды" с юга, - Воздушные силы
Вечером 21 мая, после 22:00, сразу в нескольких областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске врагом "Шахедов" с южного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВС ВСУ.
Воздушные Силы ВСУ предупредили Днепропетровскую и Запорожскую области об угрозе ударных БПЛА.
Позже в 22:56 угроза появилась и для Николаевской и Херсонской областей. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении вражеских БПЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 мая в Харькове раздавались взрывы, войска РФ наносили удары по городу, применяя дроны-камикадзе.
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до Украіни , а краще вбийте кремлівського фюрера і буде вам щастя 😡