Оккупанты запустили "Шахеды" с юга, - Воздушные силы

Вечером 21 мая, после 22:00, сразу в нескольких областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске врагом "Шахедов" с южного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВС ВСУ.

Воздушные Силы ВСУ предупредили Днепропетровскую и Запорожскую области об угрозе ударных БПЛА.

Позже в 22:56 угроза появилась и для Николаевской и Херсонской областей. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении вражеских БПЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Николаевской области.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 21 мая в Харькове раздавались взрывы, войска РФ наносили удары по городу, применяя дроны-камикадзе.