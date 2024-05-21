Окупанти запустили "Шахеди" з півдня, - Повітряні сили
Ввечері 21 травня, після 22:00 одразу в декількох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворогом "Шахедів" з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал ПС ЗСУ.
Повітряні Сили ЗСУ попередили Дніпропетровську та Запорізьку області про загрозу ударних БПЛА.
Пізніше о 22:56 загроза з'явилася і для Миколаївської та Херсонської областей. Згодом Повітряні сили повідомили про рух ворожих БПЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 21 травня у Харкові лунали вибухи, війська РФ завдавали ударів по місту, застосовуючи дрони-камікадзе.
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до Украіни , а краще вбийте кремлівського фюрера і буде вам щастя 😡