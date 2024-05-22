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Окупанти запустили "Шахеди" на Миколаївщину та Одещину, - Повітряні сили (оновлено)

Миколаївщину атакують

Росіяни атакують південь України ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ попередили, що ще одна група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

Варто зауважити, що апередодні ввечері війська РФ також атакували "Шахедами" з південного напрямку.

Читайте: Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині

Автор: 

безпілотник (4126) Миколаївська область (2264) Повітряні сили (2613) повітряна тривога (909)


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бубень свої данні в воєнкомати обновив? я за ним в черзі....
заїбався стояти...
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22.05.2024 01:40 Відповісти
 
 