Окупанти запустили "Шахеди" на Миколаївщину та Одещину, - Повітряні сили (оновлено)
Росіяни атакують південь України ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - йдеться в повідомленні.
Пізніше ПС ЗСУ попередили, що ще одна група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).
Варто зауважити, що апередодні ввечері війська РФ також атакували "Шахедами" з південного напрямку.
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