Окупанти запустили "Шахеди" на Миколаївщину та Одещину, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни атакують південь України ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ попередили, що ще одна група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

Варто зауважити, що апередодні ввечері війська РФ також атакували "Шахедами" з південного напрямку.

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