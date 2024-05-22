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Новости Война
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Украине срочно нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от "дождя российских беспилотников и ракет", - Бербок

Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, поскольку россияне атакуют гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Российские атаки направлены непосредственно на гражданскую инфраструктуру. Такую инфраструктуру, как электроэнергия, = это то, что нужно для повседневной жизни, и противовоздушная оборона очень важна, но все равно нужно гораздо больше средств противовоздушной обороны, потому что некоторые из ракет и снарядов могут быть сбиты противовоздушной обороной, но, очевидно, не все", - заявила Бербок в Киеве.

Она отметила, что атаки россиян это прямо и стратегически непосредственное нападение на инфраструктуру, обеспечивающую жизнь и выживание здесь, в Украине.

"Именно поэтому я призываю весь мир увеличить поддержку противовоздушной обороны, а также увеличить поддержку восстановления", - подчеркнула Бербок.

Напомним, 21 мая Бербок приехала с визитом в Киев. Глава МИД Германии встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила одну из крупнейших электростанций Украины, которую разрушила РФ массированными ракетными ударами.

Также читайте: Зеленский является законным и легитимным президентом Украины, - Бербок

Автор: 

ПВО (2727) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+3
Україні ніхто не дасть всього, що вона хоче.
Найкращий захист - напад.
Засилайте диверсантів.
Нехай горить "Оленья" і Москва, військові заводи.
За вас ніхто не буде воювати.
Ні одна країна в світі не ховає своїх 18 - 25 літніх від війни.
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22.05.2024 06:43
+2
Ну якщо вірити цьому:



...то жодних систем ППО не вистачить. Тут лише знищувати пускові. А для цього треба або мати свою далекобійну зброю, або вимагати зняття заборони на використання західної зброї по території русні.
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22.05.2024 07:01
+1
! Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 06:31
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Правила форума Совет форумчан
! Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 06:31 Ответить
Україні ніхто не дасть всього, що вона хоче.
Найкращий захист - напад.
Засилайте диверсантів.
Нехай горить "Оленья" і Москва, військові заводи.
За вас ніхто не буде воювати.
Ні одна країна в світі не ховає своїх 18 - 25 літніх від війни.
показать весь комментарий
22.05.2024 06:43 Ответить
Ну якщо вірити цьому:



...то жодних систем ППО не вистачить. Тут лише знищувати пускові. А для цього треба або мати свою далекобійну зброю, або вимагати зняття заборони на використання західної зброї по території русні.
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22.05.2024 07:01 Ответить
Бербок приїхала розказати сонцесяйному, що йому треба все, окрім Таурусів?
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22.05.2024 07:30 Ответить
не кажіть це слово при німцях. вони втрачають свідомість.
тоді, нафіга вони ці ракети зібрали? може це бульбашка? нема ніяких таурусів?
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22.05.2024 07:39 Ответить
кажуть "пєрєміріє" особиста ініціатива єрмака, яку він лобіює, всіма доступними способами.
йому потрібно витягнути зе!пересідента на другий строк, як раз під час виборів в "пєрєміріі".
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22.05.2024 08:02 Ответить
Україні терміново потрібно свій ОТРК.
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22.05.2024 08:09 Ответить
З такими партнерами які багато анонсують а потім половини не дають.... у нас немає інакшого виходу як будівництва підземного заводу по виробництву Грім2....

Удари дронами то добре але вони наразі не наносять суттєвого урону оркам...
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22.05.2024 09:41 Ответить
дивлячись, куди ті дрони направлять. Вони нормально наносять, тільки західні поцифісти нас за руки тримають шантажем, бо бачте, цивільна ростовська кацапня буде без світла сидіти, а це ***** не гуманно.
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22.05.2024 09:48 Ответить
Захід більше про екпорт з раші переживає щоб не зупинився чим за гуманність....

Чув таку заяву від держдепу що якщо Україна хоче сповідувати європейські цінності то не повинна бити по цивільній інфраструктурі...
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22.05.2024 09:54 Ответить
ну тоді держдеп на другому десятку років війни ********* передавати нам РАС-3 і відновлювати нам енергетику. Головне, щоб у нас вистачило громадян для війни ще на десять років.
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22.05.2024 09:59 Ответить
А чим погано для них відправляти нам РАС-3 і трансформатори, це замовлення для їх промисловості та робочі місця.... а доларів вони можуть ще надрукувати...
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22.05.2024 11:36 Ответить
ну поки що саме такий алгоритм дій і передбачається у найближчі роки. Головне щоб нас вистачило ще на пару президентських виборів, бо українське питання вивилось дуже ефективним у передвиборчій боротьбі.
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22.05.2024 11:52 Ответить
Тим часом ворог знищив майже всю теплову енергетику світ мовчить ,влада безпорадна.
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22.05.2024 10:40 Ответить
 
 