Украине срочно нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от "дождя российских беспилотников и ракет", - Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, поскольку россияне атакуют гражданскую инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Российские атаки направлены непосредственно на гражданскую инфраструктуру. Такую инфраструктуру, как электроэнергия, = это то, что нужно для повседневной жизни, и противовоздушная оборона очень важна, но все равно нужно гораздо больше средств противовоздушной обороны, потому что некоторые из ракет и снарядов могут быть сбиты противовоздушной обороной, но, очевидно, не все", - заявила Бербок в Киеве.
Она отметила, что атаки россиян это прямо и стратегически непосредственное нападение на инфраструктуру, обеспечивающую жизнь и выживание здесь, в Украине.
"Именно поэтому я призываю весь мир увеличить поддержку противовоздушной обороны, а также увеличить поддержку восстановления", - подчеркнула Бербок.
Напомним, 21 мая Бербок приехала с визитом в Киев. Глава МИД Германии встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила одну из крупнейших электростанций Украины, которую разрушила РФ массированными ракетными ударами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://petition.president.gov.ua/petition/225680
Найкращий захист - напад.
Засилайте диверсантів.
Нехай горить "Оленья" і Москва, військові заводи.
За вас ніхто не буде воювати.
Ні одна країна в світі не ховає своїх 18 - 25 літніх від війни.
...то жодних систем ППО не вистачить. Тут лише знищувати пускові. А для цього треба або мати свою далекобійну зброю, або вимагати зняття заборони на використання західної зброї по території русні.
тоді, нафіга вони ці ракети зібрали? може це бульбашка? нема ніяких таурусів?
йому потрібно витягнути зе!пересідента на другий строк, як раз під час виборів в "пєрєміріі".
Удари дронами то добре але вони наразі не наносять суттєвого урону оркам...
Чув таку заяву від держдепу що якщо Україна хоче сповідувати європейські цінності то не повинна бити по цивільній інфраструктурі...