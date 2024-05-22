Украине срочно нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от "дождя российских беспилотников и ракет", - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны укрепить украинскую систему противовоздушной обороны, поскольку россияне атакуют гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Российские атаки направлены непосредственно на гражданскую инфраструктуру. Такую инфраструктуру, как электроэнергия, = это то, что нужно для повседневной жизни, и противовоздушная оборона очень важна, но все равно нужно гораздо больше средств противовоздушной обороны, потому что некоторые из ракет и снарядов могут быть сбиты противовоздушной обороной, но, очевидно, не все", - заявила Бербок в Киеве.

Она отметила, что атаки россиян это прямо и стратегически непосредственное нападение на инфраструктуру, обеспечивающую жизнь и выживание здесь, в Украине.

"Именно поэтому я призываю весь мир увеличить поддержку противовоздушной обороны, а также увеличить поддержку восстановления", - подчеркнула Бербок.

Напомним, 21 мая Бербок приехала с визитом в Киев. Глава МИД Германии встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила одну из крупнейших электростанций Украины, которую разрушила РФ массированными ракетными ударами.

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