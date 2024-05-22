Україні терміново потрібно більше систем ППО, щоб захиститися від "дощу російських безпілотників і ракет", - Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що партнери мають зміцнити українську систему протиповітряної оборони, оскільки росіяни атакують цивільну інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Російські атаки спрямовані безпосередньо на цивільну інфраструктуру. Таку інфраструктуру, як електроенергія, = це те, що потрібно для повсякденного життя, і протиповітряна оборона дуже важлива, але все одно потрібно набагато більше засобів протиповітряної оборони, тому що деякі з ракет і снарядів можуть бути збиті протиповітряною обороною, але, очевидно, не всі", - заявила Бербок у Києві.
Вона зазначила, що атаки росіян це прямо і стратегічно безпосередній напад на інфраструктуру, що забезпечує життя і виживання тут, в Україні.
"Саме тому я закликаю весь світ збільшити підтримку протиповітряної оборони, а також збільшити підтримку відбудови", - наголосила Бербок.
Нагадаємо, 21 травня Бербок приїхала з візитом до Києва. Глава МЗС Німеччини зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та відвідала дну з найбільших електростанцій України, яку зруйнувала РФ масованими ракетними ударами.
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...то жодних систем ППО не вистачить. Тут лише знищувати пускові. А для цього треба або мати свою далекобійну зброю, або вимагати зняття заборони на використання західної зброї по території русні.
тоді, нафіга вони ці ракети зібрали? може це бульбашка? нема ніяких таурусів?
йому потрібно витягнути зе!пересідента на другий строк, як раз під час виборів в "пєрєміріі".
Удари дронами то добре але вони наразі не наносять суттєвого урону оркам...
Чув таку заяву від держдепу що якщо Україна хоче сповідувати європейські цінності то не повинна бити по цивільній інфраструктурі...