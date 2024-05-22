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Новини Війна
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Україні терміново потрібно більше систем ППО, щоб захиститися від "дощу російських безпілотників і ракет", - Бербок

Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що партнери мають зміцнити українську систему протиповітряної оборони, оскільки росіяни атакують цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Російські атаки спрямовані безпосередньо на цивільну інфраструктуру. Таку інфраструктуру, як електроенергія, = це те, що потрібно для повсякденного життя, і протиповітряна оборона дуже важлива, але все одно потрібно набагато більше засобів протиповітряної оборони, тому що деякі з ракет і снарядів можуть бути збиті протиповітряною обороною, але, очевидно, не всі", - заявила Бербок у Києві.

Вона зазначила, що атаки росіян це  прямо і стратегічно безпосередній напад на інфраструктуру, що забезпечує життя і виживання тут, в Україні.

"Саме тому я закликаю весь світ збільшити підтримку протиповітряної оборони, а також збільшити підтримку відбудови", - наголосила Бербок.

Нагадаємо, 21 травня Бербок приїхала з візитом до Києва. Глава МЗС Німеччини зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та відвідала дну з найбільших електростанцій України, яку зруйнувала РФ масованими ракетними ударами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський є законним і легітимним президентом України, - Бербок

Автор: 

ППО (3165) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+3
Україні ніхто не дасть всього, що вона хоче.
Найкращий захист - напад.
Засилайте диверсантів.
Нехай горить "Оленья" і Москва, військові заводи.
За вас ніхто не буде воювати.
Ні одна країна в світі не ховає своїх 18 - 25 літніх від війни.
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22.05.2024 06:43
+2
Ну якщо вірити цьому:



...то жодних систем ППО не вистачить. Тут лише знищувати пускові. А для цього треба або мати свою далекобійну зброю, або вимагати зняття заборони на використання західної зброї по території русні.
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22.05.2024 07:01
+1
! Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 06:31
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! Підписуємо і поширюємо петицію про ввід військ НАТО в Україну!

https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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22.05.2024 06:31 Відповісти
Україні ніхто не дасть всього, що вона хоче.
Найкращий захист - напад.
Засилайте диверсантів.
Нехай горить "Оленья" і Москва, військові заводи.
За вас ніхто не буде воювати.
Ні одна країна в світі не ховає своїх 18 - 25 літніх від війни.
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22.05.2024 06:43 Відповісти
Ну якщо вірити цьому:



...то жодних систем ППО не вистачить. Тут лише знищувати пускові. А для цього треба або мати свою далекобійну зброю, або вимагати зняття заборони на використання західної зброї по території русні.
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22.05.2024 07:01 Відповісти
Бербок приїхала розказати сонцесяйному, що йому треба все, окрім Таурусів?
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22.05.2024 07:30 Відповісти
не кажіть це слово при німцях. вони втрачають свідомість.
тоді, нафіга вони ці ракети зібрали? може це бульбашка? нема ніяких таурусів?
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22.05.2024 07:39 Відповісти
кажуть "пєрєміріє" особиста ініціатива єрмака, яку він лобіює, всіма доступними способами.
йому потрібно витягнути зе!пересідента на другий строк, як раз під час виборів в "пєрєміріі".
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22.05.2024 08:02 Відповісти
Україні терміново потрібно свій ОТРК.
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22.05.2024 08:09 Відповісти
З такими партнерами які багато анонсують а потім половини не дають.... у нас немає інакшого виходу як будівництва підземного заводу по виробництву Грім2....

Удари дронами то добре але вони наразі не наносять суттєвого урону оркам...
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22.05.2024 09:41 Відповісти
дивлячись, куди ті дрони направлять. Вони нормально наносять, тільки західні поцифісти нас за руки тримають шантажем, бо бачте, цивільна ростовська кацапня буде без світла сидіти, а це ***** не гуманно.
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22.05.2024 09:48 Відповісти
Захід більше про екпорт з раші переживає щоб не зупинився чим за гуманність....

Чув таку заяву від держдепу що якщо Україна хоче сповідувати європейські цінності то не повинна бити по цивільній інфраструктурі...
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22.05.2024 09:54 Відповісти
ну тоді держдеп на другому десятку років війни ********* передавати нам РАС-3 і відновлювати нам енергетику. Головне, щоб у нас вистачило громадян для війни ще на десять років.
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22.05.2024 09:59 Відповісти
А чим погано для них відправляти нам РАС-3 і трансформатори, це замовлення для їх промисловості та робочі місця.... а доларів вони можуть ще надрукувати...
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22.05.2024 11:36 Відповісти
ну поки що саме такий алгоритм дій і передбачається у найближчі роки. Головне щоб нас вистачило ще на пару президентських виборів, бо українське питання вивилось дуже ефективним у передвиборчій боротьбі.
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22.05.2024 11:52 Відповісти
Тим часом ворог знищив майже всю теплову енергетику світ мовчить ,влада безпорадна.
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22.05.2024 10:40 Відповісти
 
 