В Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет, - спикер МИД Вронский

В Польше вопрос о возможности сбивания российских ракет вблизи границ страны рассматривается с технической и юридической точек зрения.

Об этом в комментарии Укринформу отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- рассказал Вронский, добавив, что украинская сторона обращалась к польской с такого рода инициативой.

Вронский отметил, что разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

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Он пояснил, что специалисты по международному праву должны дать свою оценку относительно того, какие правовые последствия может нести этот шаг, ведь речь идет о ракетах, которые имеют боевую часть в сотни килограммов, и при падении они могут нанести значительный ущерб на земле. Кроме того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.

При этом, представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

"Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны",- подчеркнул Вронский.

Стоит напомнить, что утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и "шахедов" по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей. Тогда одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши, и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.

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