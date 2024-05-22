РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11626 посетителей онлайн
Новости Война
2 122 10

В Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет, - спикер МИД Вронский

Польща розглядає можливість збиття ракет

В Польше вопрос о возможности сбивания российских ракет вблизи границ страны рассматривается с технической и юридической точек зрения.

Об этом в комментарии Укринформу отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- рассказал Вронский, добавив, что украинская сторона обращалась к польской с такого рода инициативой.

Вронский отметил, что разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

Читайте также: Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной, - ОВА

Он пояснил, что специалисты по международному праву должны дать свою оценку относительно того, какие правовые последствия может нести этот шаг, ведь речь идет о ракетах, которые имеют боевую часть в сотни килограммов, и при падении они могут нанести значительный ущерб на земле. Кроме того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.

При этом, представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

"Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны",- подчеркнул Вронский.

Стоит напомнить, что утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и "шахедов" по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей. Тогда одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши, и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.

Читайте также: За полгода Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев, - WSJ

Автор: 

Польша (8405) ракеты (3566)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Москальську гниду необхідно нищити будь-де. Доки будуть радитись, дебатувати, то може бути вже занадто пізно. Видно поляки мають дуже коротку пам'ять, видно 1939 рік так нічому їх і не навчив.
показать весь комментарий
22.05.2024 19:54
+7
сцикуни. Бажаю щоб вас захопила врешті решт орда і трахала ваших баб і різала ваших дітей
показать весь комментарий
22.05.2024 19:52
+3
Ляхи, ви шо?!!! То була вкраiнська рокета.
показать весь комментарий
22.05.2024 19:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сцикуни. Бажаю щоб вас захопила врешті решт орда і трахала ваших баб і різала ваших дітей
показать весь комментарий
22.05.2024 19:52 Ответить
ти йо..вся , рашистський провокатор
показать весь комментарий
22.05.2024 20:14 Ответить
Москальську гниду необхідно нищити будь-де. Доки будуть радитись, дебатувати, то може бути вже занадто пізно. Видно поляки мають дуже коротку пам'ять, видно 1939 рік так нічому їх і не навчив.
показать весь комментарий
22.05.2024 19:54 Ответить
Ляхи, ви шо?!!! То була вкраiнська рокета.
показать весь комментарий
22.05.2024 19:56 Ответить
Пшепрашам, який ниньки рік війни, панове?
показать весь комментарий
22.05.2024 20:00 Ответить
Хоть бы ради тренировки. А то за всю жизнь страны НАТО так нигде серьезно и не воевали. ***** же готовилось к войне с Украиной а потом с НАТО еще 10 лет назад. Вспомните как с 2014-го года ***** завозило на дамбас по очереди все свои воинские части для пристрелки в реальных боях.
показать весь комментарий
22.05.2024 20:16 Ответить
Ракети та БЛА РФ у небі України є потенційною військовою загрозою польськім обʼєктам у повітряному просторі та на території Польщі.
По-перше, через те, що ракети та БЛА РФ з різних причин, здатні змінити курс, залетіти у повітряний простір Польщі і створити загрозу повітряним та наземним обʼєктам у небі та на території Польщі.
По-друге, військові злочинці з РФ програмують маршрути ракет та БЛА, якими атакують Україну так, щоб уламки збитих над Україною ракет та БПЛА з великої імовірністю потрапляли на територію сусідньої Польщі. Зокрема, путінські терористи спрямовують крилаті ракети та БПЛА уздовж лінії кордону України з Польщею, намагаючись ускладнити роботу ППО України.
По третє, жоден живий громадянин РФ на території РФ фізично не постраждає в наслідок уражень засобами ППО Польщі російських БПЛА та ракет у небі України.
Від падіння уламків цілей, збитих у небі України засобами ППО Польщі, не будуть пошкоджені жодні обʼєкти на території РФ.
Вже час обʼєднати частину сил ППО Польщі, які безпосередньо контролюють повітряний простір Польщі поблизу повітряного кордону з Україною, з ППО України для спільного узгодженого відбиття повітряних атак кремлівських терористів.
показать весь комментарий
22.05.2024 20:27 Ответить
Навіщо пояснювати що вода холодна тим хто пити не збирається...
показать весь комментарий
22.05.2024 20:56 Ответить
Желательно ещё на Российской и белорусской территории сбивать российские ракеты
показать весь комментарий
22.05.2024 22:10 Ответить
Уявляю це ,,збивання"! З їх вмінням!
показать весь комментарий
23.05.2024 00:45 Ответить
 
 