В Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет, - спикер МИД Вронский
В Польше вопрос о возможности сбивания российских ракет вблизи границ страны рассматривается с технической и юридической точек зрения.
Об этом в комментарии Укринформу отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- рассказал Вронский, добавив, что украинская сторона обращалась к польской с такого рода инициативой.
Вронский отметил, что разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.
Он пояснил, что специалисты по международному праву должны дать свою оценку относительно того, какие правовые последствия может нести этот шаг, ведь речь идет о ракетах, которые имеют боевую часть в сотни килограммов, и при падении они могут нанести значительный ущерб на земле. Кроме того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.
При этом, представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.
"Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны",- подчеркнул Вронский.
Стоит напомнить, что утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и "шахедов" по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей. Тогда одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши, и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.
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По-перше, через те, що ракети та БЛА РФ з різних причин, здатні змінити курс, залетіти у повітряний простір Польщі і створити загрозу повітряним та наземним обʼєктам у небі та на території Польщі.
По-друге, військові злочинці з РФ програмують маршрути ракет та БЛА, якими атакують Україну так, щоб уламки збитих над Україною ракет та БПЛА з великої імовірністю потрапляли на територію сусідньої Польщі. Зокрема, путінські терористи спрямовують крилаті ракети та БПЛА уздовж лінії кордону України з Польщею, намагаючись ускладнити роботу ППО України.
По третє, жоден живий громадянин РФ на території РФ фізично не постраждає в наслідок уражень засобами ППО Польщі російських БПЛА та ракет у небі України.
Від падіння уламків цілей, збитих у небі України засобами ППО Польщі, не будуть пошкоджені жодні обʼєкти на території РФ.
Вже час обʼєднати частину сил ППО Польщі, які безпосередньо контролюють повітряний простір Польщі поблизу повітряного кордону з Україною, з ППО України для спільного узгодженого відбиття повітряних атак кремлівських терористів.