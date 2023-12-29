В воздушное пространство Польши залетела российская ракета, - Генштаб ВС РП

Утром 29 декабря российская ракета нарушила польское воздушное пространство.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российская ракета в пятницу утром нарушила воздушное пространство Польши и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула после совещания с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, что по информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.

Как известно, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"

- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявил Генерал Залужный.