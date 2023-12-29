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Новости
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В воздушное пространство Польши залетела российская ракета, - Генштаб ВС РП

ракети

Утром 29 декабря российская ракета нарушила польское воздушное пространство.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российская ракета в пятницу утром нарушила воздушное пространство Польши и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула после совещания с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, что по информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.

Как известно, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"

- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявил Генерал Залужный.

Автор: 

Польша (8408) ракеты (3567) россия (95481)


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Топ комментарии
+103
Де польські перевізники і фермери? Чому не заблокували цю ракету на кордоні?!
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29.12.2023 16:19
+58
Головне щоб кордон не перетнули українські фури , а кацапським ракетам можна .
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29.12.2023 16:33
+49
Пока у украинцев не будет возможности наносить удары в глубь российской территории по ее военным и инфраструктурным объектам, до тех пор террористические атаки России будут повторяться вновь и вновь. Это очевидно.
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29.12.2023 16:31
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Цікаво ракета колами у кацапів літає або крюками 😆

Поляки могли б чесно сказати що засцяли визнавати бомбардування своєї території - всі все розуміють.
Неначасі, краще у комфорті і миру жити, нащо та війна треба.
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29.12.2023 18:19 Ответить
поляки кажуть, полетіла через Польщу, а далі? де вона впала?
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29.12.2023 18:49 Ответить
Польща вже визнала росіянську ракету , це вже сигнал, або яйки відросли або голівка спорожніла
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29.12.2023 18:53 Ответить
Ми тут поляків обсираємо, а, судячи з усього, ця ракета прилетіла до нас з Бульбостану і вже не вперше. На яку ж потужну відповідь спромоглись наш ухилянт? Навіть стурбованості не висловив, вп'яте ухилився.
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29.12.2023 20:56 Ответить
А на цьому все - розходимось
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29.12.2023 21:22 Ответить
і що подляки? кацам кордон побігли блокувати? чи ссико*но??
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30.12.2023 00:26 Ответить
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