В воздушное пространство Польши залетела российская ракета, - Генштаб ВС РП
Утром 29 декабря российская ракета нарушила польское воздушное пространство.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Российская ракета в пятницу утром нарушила воздушное пространство Польши и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.
Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула после совещания с президентом Польши Анджеем Дудой.
Напомним, что по информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.
Как известно, утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:
- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявил Генерал Залужный.
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Поляки могли б чесно сказати що засцяли визнавати бомбардування своєї території - всі все розуміють.
Неначасі, краще у комфорті і миру жити, нащо та війна треба.