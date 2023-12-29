У повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, - Генштаб ЗС РП

Вранці 29 грудня російська ракета порушила польський повітряний простір.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Російська ракета у п’ятницю вранці порушила повітряний простір Польщі і все вказує на те, що вона не впала на території РП, а залишила межі країни.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула після наради з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, що за інформацією польських ЗМІ з "військових джерел", невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, з території України, стала російська ракета Х-22 або Х-101.

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Як відомо, вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:



- 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131"

- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявив Генерал Залужний.