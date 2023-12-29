У повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, - Генштаб ЗС РП
Вранці 29 грудня російська ракета порушила польський повітряний простір.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Російська ракета у п’ятницю вранці порушила повітряний простір Польщі і все вказує на те, що вона не впала на території РП, а залишила межі країни.
Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула після наради з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Нагадаємо, що за інформацією польських ЗМІ з "військових джерел", невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, з території України, стала російська ракета Х-22 або Х-101.
Як відомо, вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:
- 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131"
- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявив Генерал Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поляки могли б чесно сказати що засцяли визнавати бомбардування своєї території - всі все розуміють.
Неначасі, краще у комфорті і миру жити, нащо та війна треба.