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У повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, - Генштаб ЗС РП

ракети

Вранці 29 грудня російська ракета порушила польський повітряний простір.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Російська ракета у п’ятницю вранці порушила повітряний простір Польщі і все вказує на те, що вона не впала на території РП, а залишила межі країни.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула після наради з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, що за інформацією польських ЗМІ з "військових джерел", невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, з території України, стала російська ракета Х-22 або Х-101.

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Як відомо, вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей.  
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

- 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131"
- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявив Генерал Залужний.

Автор: 

Польща (8494) ракети (4021) росія (65098)


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Топ коментарі
+103
Де польські перевізники і фермери? Чому не заблокували цю ракету на кордоні?!
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29.12.2023 16:19
+58
Головне щоб кордон не перетнули українські фури , а кацапським ракетам можна .
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29.12.2023 16:33
+49
Пока у украинцев не будет возможности наносить удары в глубь российской территории по ее военным и инфраструктурным объектам, до тех пор террористические атаки России будут повторяться вновь и вновь. Это очевидно.
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29.12.2023 16:31
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Цікаво ракета колами у кацапів літає або крюками 😆

Поляки могли б чесно сказати що засцяли визнавати бомбардування своєї території - всі все розуміють.
Неначасі, краще у комфорті і миру жити, нащо та війна треба.
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29.12.2023 18:19 Відповісти
поляки кажуть, полетіла через Польщу, а далі? де вона впала?
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29.12.2023 18:49 Відповісти
Польща вже визнала росіянську ракету , це вже сигнал, або яйки відросли або голівка спорожніла
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29.12.2023 18:53 Відповісти
Ми тут поляків обсираємо, а, судячи з усього, ця ракета прилетіла до нас з Бульбостану і вже не вперше. На яку ж потужну відповідь спромоглись наш ухилянт? Навіть стурбованості не висловив, вп'яте ухилився.
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29.12.2023 20:56 Відповісти
А на цьому все - розходимось
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29.12.2023 21:22 Відповісти
і що подляки? кацам кордон побігли блокувати? чи ссико*но??
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30.12.2023 00:26 Відповісти
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