У Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101, - Polsat News

За інформацією польських ЗМІ з "військових джерел", невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, з території України, стала російська ракета Х-22 або Х-101.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Інформація джерел ЗМІ нібито вказує на те, що об'єктом, який влетів на територію Польщі в п'ятницю вранці, найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101.

"За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила наш повітряний простір.

Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України під час масованої ракетної атаки РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після того, як був порушений повітряний простір країни з території України.

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