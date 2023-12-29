У Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101, - Polsat News
За інформацією польських ЗМІ з "військових джерел", невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, з території України, стала російська ракета Х-22 або Х-101.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Інформація джерел ЗМІ нібито вказує на те, що об'єктом, який влетів на територію Польщі в п'ятницю вранці, найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101.
"За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила наш повітряний простір.
Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.
Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України під час масованої ракетної атаки РФ.
Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після того, як був порушений повітряний простір країни з території України.
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Тому цим московитам в Польщі, варто подумати (якщо є чим думати), перш ніж перекривати дороги заради московитських кровавих рублів. Бо ці перекриті ними шляхи, це так само перекритий захист для самої Польщі, з жертвами у майбутньому. І гарантую - НАТО не вбачатиме за потрібне, вводити в дію ст. 5, навіть у разі прямої СВО (як рашня це назва і в цьому випадку) рашистів на території Польщі.
"З початку повномасштабного вторгнення російський агресор випустив по Україні 300 ракет Х-22, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат"