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У Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101, - Polsat News

х-22

За інформацією польських ЗМІ з "військових джерел", невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, з території України, стала російська ракета Х-22 або Х-101.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Інформація джерел ЗМІ нібито вказує на те, що об'єктом, який влетів на територію Польщі в п'ятницю вранці, найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101.

"За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила наш повітряний простір.

Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалі.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України під час масованої ракетної атаки РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після того, як був порушений повітряний простір країни з території України.

 Читайте: У Польщі впали дві російські ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки

Автор: 

крилаті ракети (1072) обстріл (28392) Польща (8494)


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Топ коментарі
+24
Нажаль, вявиться що залетіла українська ракета "с-300". Я сильно здивуюсь, що поляки скажуть що це дійсно москальська ракета
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29.12.2023 15:24
+22
Скоріш посилять блокаду переходів з Україною.
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29.12.2023 15:32
+21
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29.12.2023 15:41
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поляки-здрасте ми з московії.
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29.12.2023 18:27 Відповісти
А чому польські (а по суті і по факту рашистські агенти в Польщі) любителі блокувати цивільні автомобілі на пунктах пропуску, не заблокували проліт рашнявим ракетам і пропустили через кордон? Мабуть тому, що вони агенти ФСБ, а не поляки. Та і рашистські ракети, від обстрілів якими їх Україна закриває, це ж їм не автівки з цивільними громадянами, зерном, та іншими товарами блокувати, які доречі теж є складовою цілісного механізму, який працює і на захист тієї ж самої Польщі.
Тому цим московитам в Польщі, варто подумати (якщо є чим думати), перш ніж перекривати дороги заради московитських кровавих рублів. Бо ці перекриті ними шляхи, це так само перекритий захист для самої Польщі, з жертвами у майбутньому. І гарантую - НАТО не вбачатиме за потрібне, вводити в дію ст. 5, навіть у разі прямої СВО (як рашня це назва і в цьому випадку) рашистів на території Польщі.
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29.12.2023 20:12 Відповісти
"найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101. ... Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони"

"З початку повномасштабного вторгнення російський агресор випустив по Україні 300 ракет Х-22, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат"
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29.12.2023 20:35 Відповісти
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