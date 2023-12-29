На територію Польщі під час атаки РФ з України залетів "невідомий об’єкт"
У Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува - саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.
Очевидці повідомляють, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід.
За даними радіостанції, в околицях Замостя ведуться пошуки. Там мобілізовані значні сили.
Інформації про те, що стався вибух, немає.
Може виявитися, що це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об'єкт повернувся до України.
Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів невідомий повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до моменту зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач задіяв наявні в його розпорядженні сили та засоби", - йдеться у повідомленні.
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После истеричного звонка из Вашингтона все бросятся отрицать, вы что!!
Эскалация же!! Нельзя пересекать коричневые линии, в кальсонах демократов!!!
Тобі скіки разів було вказано, перш ніж щось видати із себе, візьми макітру в руки і тричі подумай - це на користь Україні, чи на зло?
В рамках субсидій на кукурудзу...
Потрібно зробити заяву, що росія використовує повітряний простір НАТО для ударів по Україні.
З.І.
В Ердогана теж мордорський літачое на хвилинку кутик зрізав - і всьо!
А тут? Яке в сраці ПРО в Польщі??? Ракета (навіть визначити не можуть) летить прямо на їхню територію і..... де ж їхні Петріоти? ЇЇ потрібно було збивати ще на підлботі до кордону.
навіть не сумнівайтесь !
полякам можна хіба що порекомендувати посилити ППО на сході країни
Дам, дам, я і не таке дам.
Тобі нічого не станеться якщо НАТО рознесе трохи ракетні установки русні?
В гралки в телефоні ще не награвся?
Перш чим щось писати- сядь і включи мозок, спробуй спрогнозувати розвиток подй, виходячи із того, що НАТО- це не міфічний Геркулес, а цілком конкретніі країни із власними егоїстичними інтересами. І ніхто "за Нарву" у Німеччині, чи США вмирати незбирається.
а ти зі своїм Косподєм - скільки рочків тобі то? я не вірю наприклад в балакучі кущі і вертикальний старт зомбі в стратосф, ой, небесну твердь, так що рочків тобі може бути хоч 90, але розуму...... воно видно.
ну ок, ок
Іне пиши більше баліматьї.
З березня місяця вже освоївся на Цензорі? Так це ненадовго, ведмедчук ваших тасує швидко.. Завтра вже будеш на страна.сру трудитися
відчуйте курва всю політкоректність реакції поляків)
Зуб даю ..
хай ставлять своє ППО в Західній Україні - без проблем!
до речі, це гарний привід для НАТИ "заповзти" в Україну
а ми не проти !
Сомневаюсь я
Умный учится на чужом примере.
А если этот пример катастрофический
Умный начнет активно готовиться
Странно,что умные европейцы
Не представили сегодняшних русских солдатиков
На улицах Парижа и Вены,
Берлина и Милана
Не представили - как русские солдатики
Грабят их красивые европейские квартиры и домики
Насилуют европеек и их деток
Не представили- как на улицах Страсбурга и Копенгагена
Лежат мертвые тела
А ведь это может стать реальностью
Ведь именно это - мечта русского солдатика
Добраться до Европы
И згвалтувати Европу
Европа,проснись!!!
Може НАТО перестане жувати соплі і почне діяти, хоча б надавати Україні адекватну військову допомогу, а не по 5000 снарядів кожного місяця 😡