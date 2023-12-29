На територію Польщі під час атаки РФ з України залетів "невідомий об’єкт"

У Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува - саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Очевидці повідомляють, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід.

Читайте: Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 16 осіб, 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей, - генпрокурор Костін

За даними радіостанції, в околицях Замостя ведуться пошуки. Там мобілізовані значні сили.

Інформації про те, що стався вибух, немає.

Може виявитися, що це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об'єкт повернувся до України.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Також читайте: Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 300 ракет Х-22. Жодну з них не збили, - Ігнат

"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів невідомий повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до моменту зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач задіяв наявні в його розпорядженні сили та засоби", - йдеться у повідомленні.