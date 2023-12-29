Польща привела сили ППО у стан підвищеної бойової готовності.

У Польщі привели у стан підвищеної бойової готовності сили протиповітряної оборони. Це сталося після того, як вранці 29 грудня з боку України над територією країни пролетів "невідомий об’єкт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, якого цитує Polsat News.

"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору ...підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів", - зазначив він.

За його словами, пошуки об’єкта тривають. Також тривають роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - додав Горишевський.

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Нагадаємо, у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України під час масованої ракетної атаки РФ.