УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12000 відвідувачів онлайн
Новини
4 896 24

Польща привела сили ППО у стан підвищеної бойової готовності

ппо

У Польщі привели у стан підвищеної бойової готовності сили протиповітряної оборони. Це сталося після того, як вранці 29 грудня з боку України над територією країни пролетів "невідомий об’єкт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, якого цитує Polsat News.

"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору ...підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів", - зазначив він.

За його словами, пошуки об’єкта тривають. Також тривають роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - додав Горишевський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору Польщі

Нагадаємо, у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України під час масованої ракетної атаки РФ. 

Автор: 

обстріл (28392) ППО (3180) Польща (8494)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Скажуть, що найшли українську ракету, щоб кордони не розблоковувати.
показати весь коментар
29.12.2023 14:48
+15
ну ось, і пів доби не минуло

а кажете в нас "погане" ппо: дякуйте, що живемо не в Польщі)
показати весь коментар
29.12.2023 14:48
+13
Один невідомий об'єкт і в Польщі відразу виник дефіцит туалетного паперу ))
показати весь коментар
29.12.2023 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну ось, і пів доби не минуло

а кажете в нас "погане" ппо: дякуйте, що живемо не в Польщі)
показати весь коментар
29.12.2023 14:48 Відповісти
👍
показати весь коментар
30.12.2023 00:40 Відповісти
коли по Варшаві і панула теоретично ЯЗ - потім привести до стану готовності- от клоуни)))
показати весь коментар
29.12.2023 14:48 Відповісти
Скажуть, що найшли українську ракету, щоб кордони не розблоковувати.
показати весь коментар
29.12.2023 14:48 Відповісти
Швидш за все ракета українська, інакше вони б її "не помітили"...
показати весь коментар
29.12.2023 14:55 Відповісти
Один невідомий об'єкт і в Польщі відразу виник дефіцит туалетного паперу ))
показати весь коментар
29.12.2023 14:49 Відповісти
головне вчасно))
показати весь коментар
29.12.2023 14:49 Відповісти
Профспілка польських ПВОшників блокує кардон від зерна, !
показати весь коментар
29.12.2023 14:51 Відповісти
потешные)
показати весь коментар
29.12.2023 14:51 Відповісти
"Скорость -- о**євающа." (с)
показати весь коментар
29.12.2023 14:52 Відповісти
Треба було це зробити після першого прильоту. То на цей раз це був би ''відомий збитий об'єкт''
показати весь коментар
29.12.2023 14:53 Відповісти
чергова натівська куйня для дескридитації України і "В НАТО НЕ ВИЯВИЛИ ОЗНАК НАВМИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАШИСТСЬКОЮ 3,14РАЦІЄЮ "НЕВІДОМОГО ОБ'ЄКТА ПРОТИ НАТО "
показати весь коментар
29.12.2023 14:56 Відповісти
англичане до сих пор ненавидят немцев.прошло каких то 80 лет.
показати весь коментар
29.12.2023 14:57 Відповісти
Англічанє зараз ненавидять Brexit і ті злидні в яких вони опинилися. В британському суспільстві немає ніякої ненависті до Німеччини, бо тих хто воював у 2 світову, вже немає.
показати весь коментар
29.12.2023 15:31 Відповісти
розсудок дитини. ти Киву полюби, бо його вже немає
показати весь коментар
29.12.2023 16:42 Відповісти
Дуже оперативно,пролетіла ракета і через півдня спохватилися.В Польщі Патріот максимум що може збити то горобця.
показати весь коментар
29.12.2023 15:01 Відповісти
Судячи з того, як вони її шукають всією Польщею, ракета українська. А то зробили б вигляд, що нічого не відбувається, як завжди.
показати весь коментар
29.12.2023 15:01 Відповісти
...ну вот реально же повезло НАТЕ и разнежено-избалованной Европе, что вот уже сотни лет существует такая страна Украина, с разными когда-то названиями, веками сдерживающая вечноголодных северо-восточных людоедов, при этом постоянно теряя своих лучших сыновей-дочерей....
показати весь коментар
29.12.2023 15:02 Відповісти
кацапи реально *******: могли б за три дні дійти до Берліна, а за п'ять - до ла-маншу і не зустріти особливого спротиву від зажратих ойропейців.
показати весь коментар
29.12.2023 15:29 Відповісти
А польща з усіх помийок розказує про свою ************ і нєімєющую аналогів армію у Європі. А за останній рік вже третя ракета, яку вони ********.
показати весь коментар
29.12.2023 15:30 Відповісти
так нахрен така система портібна щоб спостерігати та констатувати
показати весь коментар
29.12.2023 16:52 Відповісти
Польща привела сили ППО у стан підвищеної бойової готовності.
Акуеть, аж мурашки по телу.
показати весь коментар
29.12.2023 18:22 Відповісти
 
 