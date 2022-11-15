У Польщі впали дві російські ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.
Причини скликання зустрічі не повідомляються.
Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.
Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.
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У поляков кстати есть сотня с лишним очень хороших танков Твардый, у поляков есть Миги, у поляков есть Крабы... много чего есть у поляков... надо попросить... есть повод
Everything is much simpler, let's see for real!!! if Ukraine does not receive funds and weapons, Russian Federation will destroy our troops, that is 1 million of population, other 20 million will leave..., country is occupied and remaining 20 million will live under occupation and cooperate with Russian authorities, of these 20 million 2-4 million will replenish army of Russian Federation and fight on its side with the USA and other NATO countries already on their territory.
That is why we are now being used as much as possible as a shield by giving us weapons so that we can grind Russian troops here as much as possible, but not win on its territory, and for us this is a road to nowhere, it is millions of population losses and an endless war...
Триває нарада, щось придумають до ранку. Теж мусять з союзниками проконсультуватися.
Це тобі вже не гра в налякай, тепер будуть наслідки.
Они готовы переступать раз за разом черты допустимого, через которые им дают беспреткновенно переступать, обосновывая это «нежеланием эскалации».
Думаю занад то різкої реакції чекати марно, це б кацапи на місці поляків пустили дві ракети по Калінінграду, але не поляки.
Російська ракета не може схибити на 15-20 км. Може схибити на 300 метрів і все.
Значить ці ракети були запущені спеціально на Польщу. Значить це спланована провокація путіна.
Найголовніші події зараз відбуваються в самій росії - там бонди та борни шукають підтвердження що цей приказ віддав путін.
Не для того щоб вдарити по росії у відповідь на провокацію, а для того щоб висунути путіну ультиматум із серії тих, що вони там таємно обговорюють вже не перший місяць.