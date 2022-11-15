У Польщі впали дві російські ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

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