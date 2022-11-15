УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини
61 833 259

У Польщі впали дві російські ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки

ракета,польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог б’є по енергоінфраструктурі, перебувайте в укриттях, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28993) Польща (8612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+116
Я б дав десь 95%, що кацапи туди й цілили, це не промах... Це для кремлядів ідеальна нагода перевірити реакцію НАТО
показати весь коментар
15.11.2022 20:47
+64
Час згадувати обіцянки Столтенберга і Байдена. Про кожен дюйм.
показати весь коментар
15.11.2022 20:56
+58
Давайте, дибіли кацапські, грайтеся із сірниками і суйте вилку в розетку
показати весь коментар
15.11.2022 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Забудьте про это НАТО, весь вопрос конкретно в Польше, что они сделают...
У поляков кстати есть сотня с лишним очень хороших танков Твардый, у поляков есть Миги, у поляков есть Крабы... много чего есть у поляков... надо попросить... есть повод
показати весь коментар
15.11.2022 21:24 Відповісти
Вот и все. Если НАТО не ответит, то следующими будут Балтийские страны. 100%. А я думаю что НАТО обосцытся и не ответит.
показати весь коментар
15.11.2022 21:25 Відповісти
Мы на работе с товарищем спорили, что ***** нада было на страны Балтии нападать, а не на Украину полномасштабно, но он затупил, ******* плешивое. Тут ему будет и смерть. А так была бы реальная веселуха)
показати весь коментар
15.11.2022 21:41 Відповісти
Так он на них нападет. Еще не вечер. Может не введет "войска"!!! но вполне может бажнуть по Таллину Риге или Вильнюсу.
показати весь коментар
15.11.2022 21:43 Відповісти
Ну и еще раз так чесалось. нада было своих ихтамнетов одевать в форму бульбашей и идти брать Волынь и Запад Украины дабы отрезать поставки западного вооружения. Взял бы бацку за мошенку да и нагнул бы, но зассал. Но и тут он все просрал. Тупая лошара. Хорошо что у него генералы *******. По этому крах рашисткого рейха неизбежен!!!
показати весь коментар
15.11.2022 21:48 Відповісти
Самое время выразить глубочайшую обеспокоенность и очередной раз призвать стороны сеть за стол переговоров
показати весь коментар
15.11.2022 21:26 Відповісти
taki-da, peregovorov. Polovinu xreningrada naraZzija Polsce vže dolžna.
показати весь коментар
16.11.2022 03:58 Відповісти
Запасаємося попкорном
показати весь коментар
15.11.2022 21:27 Відповісти
Вангую, что кроме возмущений Польши и озабоченности ЕС больше ничего не будет...ну может еще пару "аццких" санкций введут....
показати весь коментар
15.11.2022 21:33 Відповісти
Серливі європейці в черговий раз висловлять занепокоєння замість того, щоб через декілька хвилин після нападу на члена НАТО зруйнувати всі путінські збройні сили Томагавками!
показати весь коментар
15.11.2022 21:36 Відповісти
Старик Байден там с джеком салованом наверное в ****
показати весь коментар
15.11.2022 21:37 Відповісти
Если НАТО это проглотит - грош ему цена и нехер нам туда стремиться. Замутим своё НАТО с блек-джеком и шлюхами
показати весь коментар
15.11.2022 21:38 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.11.2022 22:52 Відповісти
атакамс УКРАИНЕ не поставляем? - нато выражает обеспокоенность за Польшу и Прибалтику?
показати весь коментар
15.11.2022 21:40 Відповісти
Вже все в НАТА розрулили це залишки раки РФ, яку збило ВСУ...
показати весь коментар
15.11.2022 21:43 Відповісти
Exactly. And this is why the war should be stopped immediately to avoid further escalation. But it is up to Ukraine to decide what peace will look like. But the war should be stopped…. But we are not pressuring Ukraine to negotiate in any way… But the war should stop…
показати весь коментар
15.11.2022 21:53 Відповісти
As long as Putin rules in Russia, war will continue in one way or another.
Everything is much simpler, let's see for real!!! if Ukraine does not receive funds and weapons, Russian Federation will destroy our troops, that is 1 million of population, other 20 million will leave..., country is occupied and remaining 20 million will live under occupation and cooperate with Russian authorities, of these 20 million 2-4 million will replenish army of Russian Federation and fight on its side with the USA and other NATO countries already on their territory.
That is why we are now being used as much as possible as a shield by giving us weapons so that we can grind Russian troops here as much as possible, but not win on its territory, and for us this is a road to nowhere, it is millions of population losses and an endless war...
показати весь коментар
15.11.2022 21:59 Відповісти
Excellent, now please ****** v spam.
показати весь коментар
15.11.2022 22:59 Відповісти
Столтенберг, дарю формулировочку "Обеспокоенность перешла все границы". Не благодари!
показати весь коментар
15.11.2022 21:45 Відповісти
Скоріше за все будуть проводити «тщятєльноє расслєдованіє», кілька років
показати весь коментар
15.11.2022 21:48 Відповісти
Проголосять Велике Занепокоєння та Стурбованість от і все. Не на Україну потрібно було нападати оркам...
показати весь коментар
15.11.2022 21:54 Відповісти
...а на Китай?
показати весь коментар
15.11.2022 22:34 Відповісти
Може бути як з дроном стриж 141 який вибухнув у Хорватії весною, якщо не помиляюсь
показати весь коментар
15.11.2022 22:00 Відповісти
niech żyje Polska. Смерть москалям.
показати весь коментар
15.11.2022 22:01 Відповісти
Ну реакція росії заздалегідь відома всім:"вывсеврете,никакога попадания не было ето провокация ето украинские пво и вообще ето Украина обстреляля Польшу штобы дискредитировать росию".британська розвідка пояснить що масовані ракетні атаки на Україну для того щоб морально зламати і залякати українців.,то фігня що росія нищить нам всю інфраструктуру.Ну а НАТО скаже :ми все спостерігаємо і рахуємо ракети,ну щось там впало на Молдову - це робота ппо,а тепер впало на Польшу -це робота ппо.В цілому"это все входит в ужасы войны"
показати весь коментар
15.11.2022 22:02 Відповісти
От зараз і побачимо, чого варте засцяне НАТО!
показати весь коментар
15.11.2022 22:08 Відповісти
Эхх... жаль в Белом Доме сейчас не Буш младший((( Сидело бы пуйло под веником.
показати весь коментар
15.11.2022 22:11 Відповісти
возле сортира
показати весь коментар
15.11.2022 22:35 Відповісти
Завтра вонюча кацапня, прилюдно, на червоній площі, розстріляє двох програмистів ракетного забезпечення кулями для пейнтболу і усі глибоко занепокояться з цього приводу. Ось тільки відповідних військових дій не буде, бо "світ не хоче світової війни". До чого привела "політика поступок" фашистському режиму перед другою світовою, цивілізований світ не хоче згадувати. Нажаль, США та ЄС не хотять зрозуміти, що після України, жертвами агресії будуть країни Балтії, Польща та Румунія. Розуміли б, томагавки б вже стояли на кордоні України та мордору.
показати весь коментар
15.11.2022 22:11 Відповісти
Ща, столтенберг викаже занепокоэнність....або жорстку занепокоєність!
показати весь коментар
15.11.2022 22:17 Відповісти
Поки нічого не скаже.Спочатку пенсне протре,потім подумає,а потім можливо вже і видасть занепокоєність.Тут головне з рівнем занепокоєності не ошвабитись.....)))
показати весь коментар
15.11.2022 23:04 Відповісти
Рішуче засудження!
показати весь коментар
16.11.2022 01:07 Відповісти
Ну что НАТО проглотит ?
показати весь коментар
15.11.2022 22:39 Відповісти
Головна версія з тв, не офіційна: ракета була ушкоджена українським пвоб змінила курс, підірвала зерносховище і вбила 2 людей. Винен ******* на 110%, відповідь повинна бути... І знаючи життя таки буде, але не у вигляді польських танкових клинів, ламаючих забори дерунів.

Триває нарада, щось придумають до ранку. Теж мусять з союзниками проконсультуватися.
показати весь коментар
15.11.2022 22:45 Відповісти
Луку мудіщева было бы неплохо придавить
показати весь коментар
16.11.2022 01:08 Відповісти
Кацапські під*раси попали по території Єросоюзу 😎
Це тобі вже не гра в налякай, тепер будуть наслідки.
показати весь коментар
15.11.2022 22:49 Відповісти
скажу вам так,я пройшося по польських порталах,то не знаю,чи то кремлеботи,чи поляки-напевно,50/50,але там все кишить українофобією .Не плутайте уряд РП з населенням,де в шкільній програмі історії українець показаний був як втілення зла,а вишкіл наших хлопців десь на Люблінщині зустрів масу помиїв і отрути в коментарях.
показати весь коментар
15.11.2022 22:53 Відповісти
Хтось п..ть. І сподіваюсь, це не ваша мета внести розкол між поляками та укаїнцями, як це намагається зробити останніми роками кацапщина. Хоча дуже дивно як падіння кацапскої ракети у Польші, може викликати обурення проти українців.
показати весь коментар
16.11.2022 06:26 Відповісти
Там кишат боты под прокси.
показати весь коментар
16.11.2022 06:32 Відповісти
Помаленьку прощупують
показати весь коментар
15.11.2022 22:53 Відповісти
Вирішили під шумок і по Польщі ******* та перевірити НАТу на спритність . НАТа думає.
показати весь коментар
15.11.2022 23:09 Відповісти
Польша активирует статью 4 устава Нато (прогноз польского журналиста телеканалу фридом) т.е. инициирует консультации с союзниками по реакции на эту ситуацию.
показати весь коментар
15.11.2022 23:14 Відповісти
Польща активує статтю 4 статуту Нато. (консультації із союзниками щодо реакції на ситуацію.) (Прогноз польського журналіста телеканалу фрідом).
показати весь коментар
15.11.2022 23:21 Відповісти
МИ З РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ Й ТАТАРО-МОНГОЛІВ ГНАЛИ !)
показати весь коментар
15.11.2022 23:22 Відповісти
i my, takož разом, brate ukrainec, gnali.
показати весь коментар
16.11.2022 04:03 Відповісти
На жаль історію в школах вчать так, що мало хто з українців знає про славетний час Великого князівства Литовського а тим більше про битву на річці Сині Води, коли руські (укр
показати весь коментар
16.11.2022 07:17 Відповісти
українські) землі були звільнені від монгольського рабства. На років 200 раніше, ніж кацапи з своєю фальшивою "куликовською битвою". Такою ж, як і фальшиве "льодове побоїще".
показати весь коментар
16.11.2022 07:21 Відповісти
Как видим, гопников только раззадоривает такое поведение коллективного Запада 🤷‍♂️

Они готовы переступать раз за разом черты допустимого, через которые им дают беспреткновенно переступать, обосновывая это «нежеланием эскалации».
показати весь коментар
15.11.2022 23:25 Відповісти
Перщі загинувши мирні громадяни Європи у російській війні проти України
Думаю занад то різкої реакції чекати марно, це б кацапи на місці поляків пустили дві ракети по Калінінграду, але не поляки.
показати весь коментар
15.11.2022 23:28 Відповісти
НАТО пора выражать совсем крайнюю обеспокоеность. Но лучше шмальнуть откуда эти ракеты прилетели, и сказать, что так и было.
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
KURWY RUSKIE - 100 LAT POGARDY I NIENAWIŚCI.
показати весь коментар
16.11.2022 01:11 Відповісти
Колись давно хтось з рузге говорив - УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ, тепер можна просто добавити - УМОМ ДЕБИЛА НЕ ПОНЯТЬ.
показати весь коментар
16.11.2022 01:17 Відповісти
Ну і де там обіцЯнки-ціцянки, що"як тільки перша ракета упаде на теріторію НАТО..."? Шо,курва, сдулись?
показати весь коментар
16.11.2022 01:29 Відповісти
Можуть дійти висновку, що протиракетний щит треба розташовувати по берегам Дніпра, не блище. Це нас також влаштує
показати весь коментар
16.11.2022 01:39 Відповісти
Завтра вдруг выяснится, что в НАТО умеют считать только до цифры 4.
показати весь коментар
16.11.2022 02:13 Відповісти
нато вже мастурбоване?
показати весь коментар
16.11.2022 04:10 Відповісти
цели для НАТО --- ШАЙКОВКА . ЭНГЕЛЬС . СЕВАСТОПОЛЬ . там взлетают ту160 . ту22мз и ..калибры..будете сопли жевать прилетит на варшаву . вильнюс . ригу . таллин --- цель вторая все аэродромы в беларуси и скопления войск . бульбафюрер союзник ***** и несет такую же ответственность за эту войну --- этих выродков ПОРА УНИЧТОЖИТЬ
показати весь коментар
16.11.2022 05:38 Відповісти
Об'єкти, які вражають російські ракети, знаходяться не ближче ніж за 15-20 км від кордону України з Польщею.

Російська ракета не може схибити на 15-20 км. Може схибити на 300 метрів і все.

Значить ці ракети були запущені спеціально на Польщу. Значить це спланована провокація путіна.

Найголовніші події зараз відбуваються в самій росії - там бонди та борни шукають підтвердження що цей приказ віддав путін.

Не для того щоб вдарити по росії у відповідь на провокацію, а для того щоб висунути путіну ультиматум із серії тих, що вони там таємно обговорюють вже не перший місяць.
показати весь коментар
16.11.2022 07:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 