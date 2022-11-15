Ворог б’є по енергоінфраструктурі, перебувайте в укриттях, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав їх перебувати в укриттях.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"85 ракет випущено по Україні, по наших містах. В більшості по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог, він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. То ж дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях деякий час.
Знаю, що удари відключили нашу енергетику, в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо", - сказав він.
Топ коментарі
+22 Frol Fedoroff
показати весь коментар15.11.2022 17:55 Посилання
+18 Богдан Сварга
показати весь коментар15.11.2022 17:58 Посилання
+16 Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар15.11.2022 17:54 Посилання
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чи вас там , хоробренький ви наш, теж нема, а повинен бути, як вiйськовий. Чи сорому нема жiнцi
дорiкати, що вбiгла вiд таких захисникiв, як ви. А може, солоденький, грошей замало, то вiд ОП
пiдробку маете, для майбутньому гуморному КВН у росii готуетесь?
грошей платити за особливо небезпечну работу у кабiнетi. Чи пiд прикриттям у другiй краiнi пiснi
спiваеш? По вiдповiдi розумiю, що на хорошiй посадi працюеш, грошi немалi маеш, от й сиди тихесенько, а то з бабами надумав у силi тягатися, а якщо адреналiну треба, то до фронту, де справжнi воiни, не приховиськи.