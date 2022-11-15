Ворог б’є по енергоінфраструктурі, перебувайте в укриттях, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав їх перебувати в укриттях.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"85 ракет випущено по Україні, по наших містах. В більшості по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог, він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. То ж дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях деякий час.

Знаю, що удари відключили нашу енергетику, в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо", - сказав він.

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