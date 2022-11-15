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Ворог б’є по енергоінфраструктурі, перебувайте в укриттях, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав їх перебувати в укриттях.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"85 ракет випущено по Україні, по наших містах. В більшості по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог, він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. То ж дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях деякий час. 

Знаю, що удари відключили нашу енергетику, в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо", - сказав він.

Читайте: Кулеба очікує від G20 реакції на масований ракетний обстріл України без "закликів до обидвох сторін"

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) обстріл (28993)


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Топ коментарі
+22
"Оставайтесь в укрытиях". Вот он результат дурости брехни и шашлыков в мае. Вот она цена заглядывания в зеньки путлеру, унижения ВСУ и "окончания" войны в тупой голове
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15.11.2022 17:55
+18
Ну так треба ще більше асфальту і телемарафону, Вофа!
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15.11.2022 17:58
+16
Не всі живуть у бункерах. Скоріше 99 відсотків їх взагалі не бачили, як і міфічні укриття.
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15.11.2022 17:54
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Ми б і не здогадались, якби ти не сказав. ..
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15.11.2022 17:53 Відповісти
Шмаркля,та от туда и не вылазиш!?
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15.11.2022 18:10 Відповісти
Не всі живуть у бункерах. Скоріше 99 відсотків їх взагалі не бачили, як і міфічні укриття.
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15.11.2022 17:54 Відповісти
"Оставайтесь в укрытиях". Вот он результат дурости брехни и шашлыков в мае. Вот она цена заглядывания в зеньки путлеру, унижения ВСУ и "окончания" войны в тупой голове
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15.11.2022 17:55 Відповісти
Чому не командуєш дати відповідь по кацапії?
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15.11.2022 17:55 Відповісти
д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє агрєсарі"!
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15.11.2022 18:21 Відповісти
,,Там же наші руские, коториє тоже люді"(с). Ви шо? Єтодругоє
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15.11.2022 20:11 Відповісти
Без тебе ми б не знали, що ворог наносить удари по енергоінфраструктурі. Шукай краще чим ******* по "маскві".
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15.11.2022 17:56 Відповісти
Пора уже называть обстрелы Украины гитлеризмом - гитлер аналогично обстреливал Лондон ракетами.
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15.11.2022 17:56 Відповісти
а в цей самий час не звертаючи уваги на обстріл, абдристович мужньо натягує сову на дерьмака в бронежилеті.
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15.11.2022 17:57 Відповісти
Ну так треба ще більше асфальту і телемарафону, Вофа!
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15.11.2022 17:58 Відповісти
что с него взять, ему на телемарафон 2 млрд важнее выделить, чем на ракеты и ПВО
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15.11.2022 18:00 Відповісти
Да вовик ты уж точно немного под*****!от тебя кроме видосиков как с КОЗЛА молока!!!Герой не ТЫ а ПАЦАНЫ НА ПЕРЕДОВОЙ!ПОПУСТИСЬ ВОВИК-БОБИК!!!
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15.11.2022 18:06 Відповісти
В укритті шашличок не піджариш......
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15.11.2022 18:07 Відповісти
Заботливый ты наш, шел бы куда подальше со своими советами.
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15.11.2022 18:08 Відповісти
Читаю новости Запорожья 15.11, идет ремонт дорог в центре города, выделили 20 лямов и это в то время когда ракеты летят, наверное люди асфальтом будут от ракет прикрываться, да Вофка?
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15.11.2022 18:09 Відповісти
А клистрони видать вернули Гбєровци нерабочие, если Насамси не работают, или криса в ПВо Киева
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15.11.2022 18:10 Відповісти
"Криса" в ОП зелених! (Пальцем показувати не буду)
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15.11.2022 18:23 Відповісти
дебил ляпнул. Мы видели только гражданские дома. Ааа, домовая электросеть и газовая труба в доме - тоже энергоинфроструктура. Мы поняли. Все области одновременно почему то завыли про энергоинфраструктуру
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15.11.2022 18:21 Відповісти
У меня почти нет вопросов к докладчику, всё правильно считывает: и количество ракет, что прилетело и пролетело и сколько ещё будет лететь, и что мы всё стерпим и переживём, если будем быстры как лани, и вовремя окажемся в укрытиях. Только вот, как понять про укрытия, где их взять, окромя ОП. Хотелось бы уточнения, уважаемый!
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15.11.2022 18:25 Відповісти
Пані ранкова наша зіронька Аврора,а вам-крейсеру революції,навіщо укриття?Ви ж не в Україні.Зверніться до консула,а ще краще,напряму до президента тієї країни в якій знаходитесь,якщо і там страшно...
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15.11.2022 21:14 Відповісти
А вам не страшно. хлопчику, теж у другiй краiнi, те, що коiться на Батькiвщинi, чи родини там нема,
чи вас там , хоробренький ви наш, теж нема, а повинен бути, як вiйськовий. Чи сорому нема жiнцi
дорiкати, що вбiгла вiд таких захисникiв, як ви. А може, солоденький, грошей замало, то вiд ОП
пiдробку маете, для майбутньому гуморному КВН у росii готуетесь?
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15.11.2022 21:33 Відповісти
Так ти,Аврора,ще й не лань? То напиши родині і спитай -є в них якісь укриття?Чи хочеться саме такі,як у президента?А якщо нема-треба звернутися до мера свого міста.Це він зі своїм головним архітектором давав добро на будівництво будинків без побудови бомбосховищ.Мери всіх міст віддали в аренду укриття-під бари,під склади,під вирощування грибів.Чи така біда з укриттям-з 2019року?Все знищив президент Зеленський?
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16.11.2022 22:23 Відповісти
Не чiпай мене, зайчику, бо вкушу. Потiм будеш ермаку жалiтися, що кобра вкусила, й треба бiльше
грошей платити за особливо небезпечну работу у кабiнетi. Чи пiд прикриттям у другiй краiнi пiснi
спiваеш? По вiдповiдi розумiю, що на хорошiй посадi працюеш, грошi немалi маеш, от й сиди тихесенько, а то з бабами надумав у силi тягатися, а якщо адреналiну треба, то до фронту, де справжнi воiни, не приховиськи.
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17.11.2022 09:01 Відповісти
Не лань,Аврора,хіба в тебе поради питали,де і як сидіти?Тобі ,дурній вівці розказують про укриття і де і як їх знайти.А ти,тупа курка,все в фауну влазиш.Значить потрібно відповідати тобі саме саме так,як тобі зрозуміліше.То ти не лань,то в тебе якісь зайчики,а то ти раптом кобра...
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18.11.2022 21:41 Відповісти
А асфальтом від ракет можна прикритися, тільки не звичайним , а тим втричі дорожче "зеленим"?
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15.11.2022 18:25 Відповісти
Осел прозрел!!!! Свежая мысль!
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15.11.2022 18:27 Відповісти
А в бєлгородє все нормально. І світло є, і вода, і мобільний зв'язок...
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15.11.2022 18:40 Відповісти
Як він набрид! Він що, дійсно вважає, що його постійне гундосення комусь цікаве чи потрібне? Так і не вийшов з амплуа артиста "разговорного жанра".
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15.11.2022 19:01 Відповісти
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15.11.2022 19:15 Відповісти
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15.11.2022 20:14 Відповісти
ось, дебіле зелений, твої їbучі шашаличкі в має ми вже пропустили, незабаром чемпіонат світу з футболу... шо, придурку, подивимось?
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15.11.2022 19:40 Відповісти
До кого президент звернувся?Прочитавши коментарі на форумі зрозумів,що тут всі все знали.Не здивуюся,якщо ще й навели-кожний в своєму регіоні.В лютому не сказав,а всі ж знали напевне,зрада,вереск,шашлики обіцяв в травні...В листопаді -сказав...Гвалт,вереск,зрада,асфальт,укриття...От цікаво-за що переживають такі "послідовні" і зовсім не "взаємовиключаючі" коментатори і коментарі"?
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15.11.2022 21:10 Відповісти
От i не ходи сюди, бо тут поганi хлопчики та дiвчатка, ходи до другого, до телемарафону, де казочки розповiдають й пiсеньки з "кварталу" спiвають. Й буде тобi задоволення вiд життя.
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16.11.2022 09:02 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:20 Відповісти
 
 