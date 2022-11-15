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В Польше упали две российские ракеты. Страна собирает Комитет по нацбезопасности

ракета,польща

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Сообщение о заседании появилось около 18:00 по местному времени.

Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

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Автор: 

обстрел (27672) Польша (8497)


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Топ комментарии
+116
Я б дав десь 95%, що кацапи туди й цілили, це не промах... Це для кремлядів ідеальна нагода перевірити реакцію НАТО
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15.11.2022 20:47
+64
Час згадувати обіцянки Столтенберга і Байдена. Про кожен дюйм.
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15.11.2022 20:56
+58
Давайте, дибіли кацапські, грайтеся із сірниками і суйте вилку в розетку
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15.11.2022 20:46
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Страница 3 из 3
Забудьте про это НАТО, весь вопрос конкретно в Польше, что они сделают...
У поляков кстати есть сотня с лишним очень хороших танков Твардый, у поляков есть Миги, у поляков есть Крабы... много чего есть у поляков... надо попросить... есть повод
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15.11.2022 21:24 Ответить
Вот и все. Если НАТО не ответит, то следующими будут Балтийские страны. 100%. А я думаю что НАТО обосцытся и не ответит.
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15.11.2022 21:25 Ответить
Мы на работе с товарищем спорили, что ***** нада было на страны Балтии нападать, а не на Украину полномасштабно, но он затупил, ******* плешивое. Тут ему будет и смерть. А так была бы реальная веселуха)
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15.11.2022 21:41 Ответить
Так он на них нападет. Еще не вечер. Может не введет "войска"!!! но вполне может бажнуть по Таллину Риге или Вильнюсу.
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15.11.2022 21:43 Ответить
Ну и еще раз так чесалось. нада было своих ихтамнетов одевать в форму бульбашей и идти брать Волынь и Запад Украины дабы отрезать поставки западного вооружения. Взял бы бацку за мошенку да и нагнул бы, но зассал. Но и тут он все просрал. Тупая лошара. Хорошо что у него генералы *******. По этому крах рашисткого рейха неизбежен!!!
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15.11.2022 21:48 Ответить
Самое время выразить глубочайшую обеспокоенность и очередной раз призвать стороны сеть за стол переговоров
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15.11.2022 21:26 Ответить
taki-da, peregovorov. Polovinu xreningrada naraZzija Polsce vže dolžna.
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16.11.2022 03:58 Ответить
Запасаємося попкорном
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15.11.2022 21:27 Ответить
Вангую, что кроме возмущений Польши и озабоченности ЕС больше ничего не будет...ну может еще пару "аццких" санкций введут....
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15.11.2022 21:33 Ответить
Серливі європейці в черговий раз висловлять занепокоєння замість того, щоб через декілька хвилин після нападу на члена НАТО зруйнувати всі путінські збройні сили Томагавками!
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15.11.2022 21:36 Ответить
Старик Байден там с джеком салованом наверное в ****
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15.11.2022 21:37 Ответить
Если НАТО это проглотит - грош ему цена и нехер нам туда стремиться. Замутим своё НАТО с блек-джеком и шлюхами
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15.11.2022 21:38 Ответить
🤣🤣🤣
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15.11.2022 22:52 Ответить
атакамс УКРАИНЕ не поставляем? - нато выражает обеспокоенность за Польшу и Прибалтику?
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15.11.2022 21:40 Ответить
Вже все в НАТА розрулили це залишки раки РФ, яку збило ВСУ...
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15.11.2022 21:43 Ответить
Exactly. And this is why the war should be stopped immediately to avoid further escalation. But it is up to Ukraine to decide what peace will look like. But the war should be stopped…. But we are not pressuring Ukraine to negotiate in any way… But the war should stop…
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15.11.2022 21:53 Ответить
As long as Putin rules in Russia, war will continue in one way or another.
Everything is much simpler, let's see for real!!! if Ukraine does not receive funds and weapons, Russian Federation will destroy our troops, that is 1 million of population, other 20 million will leave..., country is occupied and remaining 20 million will live under occupation and cooperate with Russian authorities, of these 20 million 2-4 million will replenish army of Russian Federation and fight on its side with the USA and other NATO countries already on their territory.
That is why we are now being used as much as possible as a shield by giving us weapons so that we can grind Russian troops here as much as possible, but not win on its territory, and for us this is a road to nowhere, it is millions of population losses and an endless war...
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15.11.2022 21:59 Ответить
Excellent, now please ****** v spam.
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15.11.2022 22:59 Ответить
Столтенберг, дарю формулировочку "Обеспокоенность перешла все границы". Не благодари!
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15.11.2022 21:45 Ответить
Скоріше за все будуть проводити «тщятєльноє расслєдованіє», кілька років
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15.11.2022 21:48 Ответить
Проголосять Велике Занепокоєння та Стурбованість от і все. Не на Україну потрібно було нападати оркам...
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15.11.2022 21:54 Ответить
...а на Китай?
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15.11.2022 22:34 Ответить
Може бути як з дроном стриж 141 який вибухнув у Хорватії весною, якщо не помиляюсь
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15.11.2022 22:00 Ответить
niech żyje Polska. Смерть москалям.
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15.11.2022 22:01 Ответить
Ну реакція росії заздалегідь відома всім:"вывсеврете,никакога попадания не было ето провокация ето украинские пво и вообще ето Украина обстреляля Польшу штобы дискредитировать росию".британська розвідка пояснить що масовані ракетні атаки на Україну для того щоб морально зламати і залякати українців.,то фігня що росія нищить нам всю інфраструктуру.Ну а НАТО скаже :ми все спостерігаємо і рахуємо ракети,ну щось там впало на Молдову - це робота ппо,а тепер впало на Польшу -це робота ппо.В цілому"это все входит в ужасы войны"
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15.11.2022 22:02 Ответить
От зараз і побачимо, чого варте засцяне НАТО!
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15.11.2022 22:08 Ответить
Эхх... жаль в Белом Доме сейчас не Буш младший((( Сидело бы пуйло под веником.
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15.11.2022 22:11 Ответить
возле сортира
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15.11.2022 22:35 Ответить
Завтра вонюча кацапня, прилюдно, на червоній площі, розстріляє двох програмистів ракетного забезпечення кулями для пейнтболу і усі глибоко занепокояться з цього приводу. Ось тільки відповідних військових дій не буде, бо "світ не хоче світової війни". До чого привела "політика поступок" фашистському режиму перед другою світовою, цивілізований світ не хоче згадувати. Нажаль, США та ЄС не хотять зрозуміти, що після України, жертвами агресії будуть країни Балтії, Польща та Румунія. Розуміли б, томагавки б вже стояли на кордоні України та мордору.
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15.11.2022 22:11 Ответить
Ща, столтенберг викаже занепокоэнність....або жорстку занепокоєність!
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15.11.2022 22:17 Ответить
Поки нічого не скаже.Спочатку пенсне протре,потім подумає,а потім можливо вже і видасть занепокоєність.Тут головне з рівнем занепокоєності не ошвабитись.....)))
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15.11.2022 23:04 Ответить
Рішуче засудження!
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16.11.2022 01:07 Ответить
Ну что НАТО проглотит ?
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15.11.2022 22:39 Ответить
Головна версія з тв, не офіційна: ракета була ушкоджена українським пвоб змінила курс, підірвала зерносховище і вбила 2 людей. Винен ******* на 110%, відповідь повинна бути... І знаючи життя таки буде, але не у вигляді польських танкових клинів, ламаючих забори дерунів.

Триває нарада, щось придумають до ранку. Теж мусять з союзниками проконсультуватися.
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15.11.2022 22:45 Ответить
Луку мудіщева было бы неплохо придавить
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16.11.2022 01:08 Ответить
Кацапські під*раси попали по території Єросоюзу 😎
Це тобі вже не гра в налякай, тепер будуть наслідки.
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15.11.2022 22:49 Ответить
скажу вам так,я пройшося по польських порталах,то не знаю,чи то кремлеботи,чи поляки-напевно,50/50,але там все кишить українофобією .Не плутайте уряд РП з населенням,де в шкільній програмі історії українець показаний був як втілення зла,а вишкіл наших хлопців десь на Люблінщині зустрів масу помиїв і отрути в коментарях.
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15.11.2022 22:53 Ответить
Хтось п..ть. І сподіваюсь, це не ваша мета внести розкол між поляками та укаїнцями, як це намагається зробити останніми роками кацапщина. Хоча дуже дивно як падіння кацапскої ракети у Польші, може викликати обурення проти українців.
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16.11.2022 06:26 Ответить
Там кишат боты под прокси.
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16.11.2022 06:32 Ответить
Помаленьку прощупують
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15.11.2022 22:53 Ответить
Вирішили під шумок і по Польщі ******* та перевірити НАТу на спритність . НАТа думає.
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15.11.2022 23:09 Ответить
Польша активирует статью 4 устава Нато (прогноз польского журналиста телеканалу фридом) т.е. инициирует консультации с союзниками по реакции на эту ситуацию.
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15.11.2022 23:14 Ответить
Польща активує статтю 4 статуту Нато. (консультації із союзниками щодо реакції на ситуацію.) (Прогноз польського журналіста телеканалу фрідом).
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15.11.2022 23:21 Ответить
МИ З РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ Й ТАТАРО-МОНГОЛІВ ГНАЛИ !)
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15.11.2022 23:22 Ответить
i my, takož разом, brate ukrainec, gnali.
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16.11.2022 04:03 Ответить
На жаль історію в школах вчать так, що мало хто з українців знає про славетний час Великого князівства Литовського а тим більше про битву на річці Сині Води, коли руські (укр
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16.11.2022 07:17 Ответить
українські) землі були звільнені від монгольського рабства. На років 200 раніше, ніж кацапи з своєю фальшивою "куликовською битвою". Такою ж, як і фальшиве "льодове побоїще".
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16.11.2022 07:21 Ответить
Как видим, гопников только раззадоривает такое поведение коллективного Запада 🤷‍♂️

Они готовы переступать раз за разом черты допустимого, через которые им дают беспреткновенно переступать, обосновывая это «нежеланием эскалации».
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15.11.2022 23:25 Ответить
Перщі загинувши мирні громадяни Європи у російській війні проти України
Думаю занад то різкої реакції чекати марно, це б кацапи на місці поляків пустили дві ракети по Калінінграду, але не поляки.
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15.11.2022 23:28 Ответить
НАТО пора выражать совсем крайнюю обеспокоеность. Но лучше шмальнуть откуда эти ракеты прилетели, и сказать, что так и было.
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16.11.2022 00:06 Ответить
KURWY RUSKIE - 100 LAT POGARDY I NIENAWIŚCI.
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16.11.2022 01:11 Ответить
Колись давно хтось з рузге говорив - УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ, тепер можна просто добавити - УМОМ ДЕБИЛА НЕ ПОНЯТЬ.
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16.11.2022 01:17 Ответить
Ну і де там обіцЯнки-ціцянки, що"як тільки перша ракета упаде на теріторію НАТО..."? Шо,курва, сдулись?
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16.11.2022 01:29 Ответить
Можуть дійти висновку, що протиракетний щит треба розташовувати по берегам Дніпра, не блище. Це нас також влаштує
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16.11.2022 01:39 Ответить
Завтра вдруг выяснится, что в НАТО умеют считать только до цифры 4.
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16.11.2022 02:13 Ответить
нато вже мастурбоване?
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16.11.2022 04:10 Ответить
цели для НАТО --- ШАЙКОВКА . ЭНГЕЛЬС . СЕВАСТОПОЛЬ . там взлетают ту160 . ту22мз и ..калибры..будете сопли жевать прилетит на варшаву . вильнюс . ригу . таллин --- цель вторая все аэродромы в беларуси и скопления войск . бульбафюрер союзник ***** и несет такую же ответственность за эту войну --- этих выродков ПОРА УНИЧТОЖИТЬ
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16.11.2022 05:38 Ответить
Об'єкти, які вражають російські ракети, знаходяться не ближче ніж за 15-20 км від кордону України з Польщею.

Російська ракета не може схибити на 15-20 км. Може схибити на 300 метрів і все.

Значить ці ракети були запущені спеціально на Польщу. Значить це спланована провокація путіна.

Найголовніші події зараз відбуваються в самій росії - там бонди та борни шукають підтвердження що цей приказ віддав путін.

Не для того щоб вдарити по росії у відповідь на провокацію, а для того щоб висунути путіну ультиматум із серії тих, що вони там таємно обговорюють вже не перший місяць.
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16.11.2022 07:47 Ответить
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