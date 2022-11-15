В Польше упали две российские ракеты. Страна собирает Комитет по нацбезопасности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Сообщение о заседании появилось около 18:00 по местному времени.

Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

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