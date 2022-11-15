В Польше упали две российские ракеты. Страна собирает Комитет по нацбезопасности
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Сообщение о заседании появилось около 18:00 по местному времени.
Причины созыва встречи не сообщаются.
Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.
Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.
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У поляков кстати есть сотня с лишним очень хороших танков Твардый, у поляков есть Миги, у поляков есть Крабы... много чего есть у поляков... надо попросить... есть повод
Everything is much simpler, let's see for real!!! if Ukraine does not receive funds and weapons, Russian Federation will destroy our troops, that is 1 million of population, other 20 million will leave..., country is occupied and remaining 20 million will live under occupation and cooperate with Russian authorities, of these 20 million 2-4 million will replenish army of Russian Federation and fight on its side with the USA and other NATO countries already on their territory.
That is why we are now being used as much as possible as a shield by giving us weapons so that we can grind Russian troops here as much as possible, but not win on its territory, and for us this is a road to nowhere, it is millions of population losses and an endless war...
Триває нарада, щось придумають до ранку. Теж мусять з союзниками проконсультуватися.
Це тобі вже не гра в налякай, тепер будуть наслідки.
Они готовы переступать раз за разом черты допустимого, через которые им дают беспреткновенно переступать, обосновывая это «нежеланием эскалации».
Думаю занад то різкої реакції чекати марно, це б кацапи на місці поляків пустили дві ракети по Калінінграду, але не поляки.
Російська ракета не може схибити на 15-20 км. Може схибити на 300 метрів і все.
Значить ці ракети були запущені спеціально на Польщу. Значить це спланована провокація путіна.
Найголовніші події зараз відбуваються в самій росії - там бонди та борни шукають підтвердження що цей приказ віддав путін.
Не для того щоб вдарити по росії у відповідь на провокацію, а для того щоб висунути путіну ультиматум із серії тих, що вони там таємно обговорюють вже не перший місяць.