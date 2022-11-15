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Новости Война
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Враг бьет по энергоинфраструктуре, находитесь в укрытиях, - Зеленский. ВИДЕО

зеленський

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал их находиться в укрытиях.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"85 ракет выпущено по Украине, по нашим городам. Большинство по энергетической инфраструктуре. Ясно, чего хочет враг, он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов. Так что очень прошу вас всех, берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время.

Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем, все восстановим, все переживем", – сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент попадания вражеской ракеты в объект на Киевщине. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20742) обстрел (27672)


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Топ комментарии
+22
"Оставайтесь в укрытиях". Вот он результат дурости брехни и шашлыков в мае. Вот она цена заглядывания в зеньки путлеру, унижения ВСУ и "окончания" войны в тупой голове
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15.11.2022 17:55
+18
Ну так треба ще більше асфальту і телемарафону, Вофа!
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15.11.2022 17:58
+16
Не всі живуть у бункерах. Скоріше 99 відсотків їх взагалі не бачили, як і міфічні укриття.
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15.11.2022 17:54
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Правила форума Совет форумчан
Ми б і не здогадались, якби ти не сказав. ..
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15.11.2022 17:53 Ответить
Шмаркля,та от туда и не вылазиш!?
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15.11.2022 18:10 Ответить
Не всі живуть у бункерах. Скоріше 99 відсотків їх взагалі не бачили, як і міфічні укриття.
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15.11.2022 17:54 Ответить
"Оставайтесь в укрытиях". Вот он результат дурости брехни и шашлыков в мае. Вот она цена заглядывания в зеньки путлеру, унижения ВСУ и "окончания" войны в тупой голове
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15.11.2022 17:55 Ответить
Чому не командуєш дати відповідь по кацапії?
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15.11.2022 17:55 Ответить
д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє агрєсарі"!
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15.11.2022 18:21 Ответить
,,Там же наші руские, коториє тоже люді"(с). Ви шо? Єтодругоє
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15.11.2022 20:11 Ответить
Без тебе ми б не знали, що ворог наносить удари по енергоінфраструктурі. Шукай краще чим ******* по "маскві".
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15.11.2022 17:56 Ответить
Пора уже называть обстрелы Украины гитлеризмом - гитлер аналогично обстреливал Лондон ракетами.
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15.11.2022 17:56 Ответить
а в цей самий час не звертаючи уваги на обстріл, абдристович мужньо натягує сову на дерьмака в бронежилеті.
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15.11.2022 17:57 Ответить
Ну так треба ще більше асфальту і телемарафону, Вофа!
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15.11.2022 17:58 Ответить
что с него взять, ему на телемарафон 2 млрд важнее выделить, чем на ракеты и ПВО
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15.11.2022 18:00 Ответить
Да вовик ты уж точно немного под*****!от тебя кроме видосиков как с КОЗЛА молока!!!Герой не ТЫ а ПАЦАНЫ НА ПЕРЕДОВОЙ!ПОПУСТИСЬ ВОВИК-БОБИК!!!
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15.11.2022 18:06 Ответить
В укритті шашличок не піджариш......
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15.11.2022 18:07 Ответить
Заботливый ты наш, шел бы куда подальше со своими советами.
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15.11.2022 18:08 Ответить
Читаю новости Запорожья 15.11, идет ремонт дорог в центре города, выделили 20 лямов и это в то время когда ракеты летят, наверное люди асфальтом будут от ракет прикрываться, да Вофка?
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15.11.2022 18:09 Ответить
А клистрони видать вернули Гбєровци нерабочие, если Насамси не работают, или криса в ПВо Киева
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15.11.2022 18:10 Ответить
"Криса" в ОП зелених! (Пальцем показувати не буду)
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15.11.2022 18:23 Ответить
дебил ляпнул. Мы видели только гражданские дома. Ааа, домовая электросеть и газовая труба в доме - тоже энергоинфроструктура. Мы поняли. Все области одновременно почему то завыли про энергоинфраструктуру
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15.11.2022 18:21 Ответить
У меня почти нет вопросов к докладчику, всё правильно считывает: и количество ракет, что прилетело и пролетело и сколько ещё будет лететь, и что мы всё стерпим и переживём, если будем быстры как лани, и вовремя окажемся в укрытиях. Только вот, как понять про укрытия, где их взять, окромя ОП. Хотелось бы уточнения, уважаемый!
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15.11.2022 18:25 Ответить
Пані ранкова наша зіронька Аврора,а вам-крейсеру революції,навіщо укриття?Ви ж не в Україні.Зверніться до консула,а ще краще,напряму до президента тієї країни в якій знаходитесь,якщо і там страшно...
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15.11.2022 21:14 Ответить
А вам не страшно. хлопчику, теж у другiй краiнi, те, що коiться на Батькiвщинi, чи родини там нема,
чи вас там , хоробренький ви наш, теж нема, а повинен бути, як вiйськовий. Чи сорому нема жiнцi
дорiкати, що вбiгла вiд таких захисникiв, як ви. А може, солоденький, грошей замало, то вiд ОП
пiдробку маете, для майбутньому гуморному КВН у росii готуетесь?
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15.11.2022 21:33 Ответить
Так ти,Аврора,ще й не лань? То напиши родині і спитай -є в них якісь укриття?Чи хочеться саме такі,як у президента?А якщо нема-треба звернутися до мера свого міста.Це він зі своїм головним архітектором давав добро на будівництво будинків без побудови бомбосховищ.Мери всіх міст віддали в аренду укриття-під бари,під склади,під вирощування грибів.Чи така біда з укриттям-з 2019року?Все знищив президент Зеленський?
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16.11.2022 22:23 Ответить
Не чiпай мене, зайчику, бо вкушу. Потiм будеш ермаку жалiтися, що кобра вкусила, й треба бiльше
грошей платити за особливо небезпечну работу у кабiнетi. Чи пiд прикриттям у другiй краiнi пiснi
спiваеш? По вiдповiдi розумiю, що на хорошiй посадi працюеш, грошi немалi маеш, от й сиди тихесенько, а то з бабами надумав у силi тягатися, а якщо адреналiну треба, то до фронту, де справжнi воiни, не приховиськи.
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17.11.2022 09:01 Ответить
Не лань,Аврора,хіба в тебе поради питали,де і як сидіти?Тобі ,дурній вівці розказують про укриття і де і як їх знайти.А ти,тупа курка,все в фауну влазиш.Значить потрібно відповідати тобі саме саме так,як тобі зрозуміліше.То ти не лань,то в тебе якісь зайчики,а то ти раптом кобра...
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18.11.2022 21:41 Ответить
А асфальтом від ракет можна прикритися, тільки не звичайним , а тим втричі дорожче "зеленим"?
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15.11.2022 18:25 Ответить
Осел прозрел!!!! Свежая мысль!
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15.11.2022 18:27 Ответить
А в бєлгородє все нормально. І світло є, і вода, і мобільний зв'язок...
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15.11.2022 18:40 Ответить
Як він набрид! Він що, дійсно вважає, що його постійне гундосення комусь цікаве чи потрібне? Так і не вийшов з амплуа артиста "разговорного жанра".
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15.11.2022 19:01 Ответить
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15.11.2022 19:15 Ответить
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15.11.2022 20:14 Ответить
ось, дебіле зелений, твої їbучі шашаличкі в має ми вже пропустили, незабаром чемпіонат світу з футболу... шо, придурку, подивимось?
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15.11.2022 19:40 Ответить
До кого президент звернувся?Прочитавши коментарі на форумі зрозумів,що тут всі все знали.Не здивуюся,якщо ще й навели-кожний в своєму регіоні.В лютому не сказав,а всі ж знали напевне,зрада,вереск,шашлики обіцяв в травні...В листопаді -сказав...Гвалт,вереск,зрада,асфальт,укриття...От цікаво-за що переживають такі "послідовні" і зовсім не "взаємовиключаючі" коментатори і коментарі"?
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15.11.2022 21:10 Ответить
От i не ходи сюди, бо тут поганi хлопчики та дiвчатка, ходи до другого, до телемарафону, де казочки розповiдають й пiсеньки з "кварталу" спiвають. Й буде тобi задоволення вiд життя.
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16.11.2022 09:02 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:20 Ответить
 
 