Враг бьет по энергоинфраструктуре, находитесь в укрытиях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал их находиться в укрытиях.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"85 ракет выпущено по Украине, по нашим городам. Большинство по энергетической инфраструктуре. Ясно, чего хочет враг, он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов. Так что очень прошу вас всех, берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время.

Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем, все восстановим, все переживем", – сказал он.

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