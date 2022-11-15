Враг бьет по энергоинфраструктуре, находитесь в укрытиях, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал их находиться в укрытиях.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"85 ракет выпущено по Украине, по нашим городам. Большинство по энергетической инфраструктуре. Ясно, чего хочет враг, он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов. Так что очень прошу вас всех, берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время.
Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем, все восстановим, все переживем", – сказал он.
Топ комментарии
+22 Frol Fedoroff
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+18 Богдан Сварга
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+16 Дмитрий Анатольевич #460218
показать весь комментарий15.11.2022 17:54 Ссылка
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чи вас там , хоробренький ви наш, теж нема, а повинен бути, як вiйськовий. Чи сорому нема жiнцi
дорiкати, що вбiгла вiд таких захисникiв, як ви. А може, солоденький, грошей замало, то вiд ОП
пiдробку маете, для майбутньому гуморному КВН у росii готуетесь?
грошей платити за особливо небезпечну работу у кабiнетi. Чи пiд прикриттям у другiй краiнi пiснi
спiваеш? По вiдповiдi розумiю, що на хорошiй посадi працюеш, грошi немалi маеш, от й сиди тихесенько, а то з бабами надумав у силi тягатися, а якщо адреналiну треба, то до фронту, де справжнi воiни, не приховиськи.