Момент попадания вражеской ракеты в объект на Киевщине. ВИДЕО
Российские оккупанты попали ракетой в один из объектов в Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва опубликовал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.
"Атака врага по одному из населенных пунктов области. Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки. В результате падения ракеты образовались воронки и разрушения нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет", - пишет Небитов.
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+23 Volodymyr Volodymyr #490180
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+5 Alessandro Moretti
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може вони ваш номер загубили, і не подзвонили персонально?
кому треба - той почув. Вчора-сьогодні купа людей запасались пальним, продуктами...
його духу лише на відосии вистачає(((
Розповісте нам чи це дійсно так.
Тільки не вказуйте адресу)
Смерть моZZkaльським *********!!!!