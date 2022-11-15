Момент попадания вражеской ракеты в объект на Киевщине. ВИДЕО

Российские оккупанты попали ракетой в один из объектов в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва опубликовал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

"Атака врага по одному из населенных пунктов области. Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки. В результате падения ракеты образовались воронки и разрушения нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет", - пишет Небитов.

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