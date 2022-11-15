РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7790 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 382 19

Момент попадания вражеской ракеты в объект на Киевщине. ВИДЕО

Российские оккупанты попали ракетой в один из объектов в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва опубликовал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

"Атака врага по одному из населенных пунктов области. Полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки. В результате падения ракеты образовались воронки и разрушения нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет", - пишет Небитов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомир - полностью без электроэнергии, рашисты дважды ударили по энергоинфраструктуре, - мэр Сухомлин

Киевская область (4187) крылатые ракеты (886) Небытов Андрей (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
15.11.2022 17:48
+7
була б їх хоча б сотня...
показать весь комментарий
15.11.2022 17:47
+5
Where's IRIS-T?
показать весь комментарий
15.11.2022 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Where's IRIS-T?
показать весь комментарий
15.11.2022 17:41 Ответить
Біля Одеси.
показать весь комментарий
15.11.2022 17:44 Ответить
А 2 nasams що вже тиждень в Україні?
показать весь комментарий
15.11.2022 17:52 Ответить
Біля Одеси
показать весь комментарий
15.11.2022 20:26 Ответить
👍
показать весь комментарий
15.11.2022 18:19 Ответить
була б їх хоча б сотня...
показать весь комментарий
15.11.2022 17:47 Ответить
Так московія програ, а це не в плана ні демонократів ні драконокомуністів.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2022 17:48 Ответить
воздушная тревога меня застала на подоле. потом минут через 15 позвонила мама, минут через 20 позвонили друзья с лібедской и дружбі народов
показать весь комментарий
15.11.2022 18:23 Ответить
кого не попередили? вже тиждень Ігнат каже - під час саміту G-20 рашка готує удар. Тривога розпочалась з центра і півдня, тоді вже зрозуміло було що на всю Україну піде.
може вони ваш номер загубили, і не подзвонили персонально?
кому треба - той почув. Вчора-сьогодні купа людей запасались пальним, продуктами...
показать весь комментарий
15.11.2022 18:33 Ответить
ДСНС не причём. Зелень там бабки отмыла и бросили эту цифротрансформационную затею минестерства уродливой трансформации. Корявый перевод с китайским акцентом
показать весь комментарий
15.11.2022 18:38 Ответить
Нам что нечем реально по территории ********* в..бать?
показать весь комментарий
15.11.2022 18:13 Ответить
НКВД/ФРС не за перемогу над московією, Пу - озеро спадкоємець НКВД.... друзі та родина яких є владою на всій Землі. Все що діється зараз - повтор "семилетней войни", ті хто править Землей - ********** спірально повторювати все знову і знову... кожні 100 та 300 років. Заради геноциду славянства. Тобто на 988 нас було 70% Землі (ЕС також білі Арії)... а зараз буде меньше 5%...
показать весь комментарий
15.11.2022 18:35 Ответить
Видихай
показать весь комментарий
15.11.2022 22:09 Ответить
Є чим гепнути,але на теє духу в ОП немає.
його духу лише на відосии вистачає(((
показать весь комментарий
16.11.2022 08:23 Ответить
Теж всюду пишуть, щоб не виставляти фото в інтернеті. Так якого ця сволота Тимошенко Кирил виставляє їх? Я може запросто по мапі гугл встановити місце прильоту. Ці довбодятли в ОП думають, що аквафреші цього не зможуть?
показать весь комментарий
15.11.2022 18:49 Ответить
Встановіть.
Розповісте нам чи це дійсно так.
Тільки не вказуйте адресу)
показать весь комментарий
15.11.2022 22:13 Ответить
Око за Око!!!
Смерть моZZkaльським *********!!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 08:21 Ответить
 
 