Житомир - полностью без электроэнергии, рашисты дважды ударили по энергоинфраструктуре, - мэр Сухомлин

Войска РФ нанесли два удара по энергетической инфраструктуре Житомира.

Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес два ракетных удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное, работает ГСЧС... Пока город остается без электроэнергии полностью", - сказал глава города.

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