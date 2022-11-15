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Новости Война
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Житомир - полностью без электроэнергии, рашисты дважды ударили по энергоинфраструктуре, - мэр Сухомлин

світло

Войска РФ нанесли два удара по энергетической инфраструктуре Житомира.

Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес два ракетных удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное, работает ГСЧС... Пока город остается без электроэнергии полностью", - сказал глава города.

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Житомир (687) обстрел (27672)


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****, якісь маячки мабуть ставлять. Занадто чітко прилітає по енергооб'єктах. Рівне, Львів, Житомир, Харків...
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15.11.2022 16:29 Ответить
У них как в искандерах оптическая ГСН, то есть нужны фотографии с дрона (самолета-разведчика, спутник может подойти, а может и нет). Затем фотографии обрабатывают и грузят в ракету на сравнение образов, так и идет наводка. Это довольно убогий способ, но это единственное их высокоточное оружие, ну еще с активной радарной ГСН могут попасть в высотный объект, но эта ракета подороже будет и может уже недоступна для производства.

Если орлан какой-то пролетел и улетел живой (у него нету передачи фоток, там на камеру на флешку записывается все), то все прилет будет. ДРГ могут быть, запустили мавик и все будет наведение, когда они сольют кацапам всю съемку. Возможно с этим можно бороться, например наращивая какую-то конструкцию для изменения образа на фотографии или ставя приманку, но конечно нужен агент у кацапов, кто разрабатывал эти ракеты и кто сольет всю информацию про наведение. И никаких дронов непонятных не должно быть, когда будет снег (скорее всего попасть станет намного сложнее, в разы сложнее), искать тех, кто их запустил. Особенно дронов с фотоаппаратом на подвесе, а не камерой аналоговой с плохим качеством картинки. Зимой скорее всего будет проще, достаточно просто выдуть воздуходувкой снег и все ракета промажет, если были фотографии со снегом. И наоборот можно снег нанести искусственный на крышу и поставить приманку, ракета тоже промажет.
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15.11.2022 16:38 Ответить
І не кажи, щось стільки прильотів. І це після отримання більш ******** ППО систем.
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15.11.2022 16:42 Ответить
пора вже кацапів кошмарити
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15.11.2022 16:37 Ответить
До поки не знищемо їх літаки, будемо страждати.
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15.11.2022 17:01 Ответить
Можуть почати наступ з бульбостану, люди без світла, зв'язку...
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15.11.2022 17:10 Ответить
 
 