Житомир - повністю без електроенергії, рашисти двічі вдарили по енергоінфраструктурі, - мер Сухомлин
Війська РФ завдали двох ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира.
Про це повідомив мер Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру, по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе, працює ДСНС. ... Поки що місто залишається без електроенергії повністю", - сказав очільник міста.
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Если орлан какой-то пролетел и улетел живой (у него нету передачи фоток, там на камеру на флешку записывается все), то все прилет будет. ДРГ могут быть, запустили мавик и все будет наведение, когда они сольют кацапам всю съемку. Возможно с этим можно бороться, например наращивая какую-то конструкцию для изменения образа на фотографии или ставя приманку, но конечно нужен агент у кацапов, кто разрабатывал эти ракеты и кто сольет всю информацию про наведение. И никаких дронов непонятных не должно быть, когда будет снег (скорее всего попасть станет намного сложнее, в разы сложнее), искать тех, кто их запустил. Особенно дронов с фотоаппаратом на подвесе, а не камерой аналоговой с плохим качеством картинки. Зимой скорее всего будет проще, достаточно просто выдуть воздуходувкой снег и все ракета промажет, если были фотографии со снегом. И наоборот можно снег нанести искусственный на крышу и поставить приманку, ракета тоже промажет.