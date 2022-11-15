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Новини Війна
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Житомир - повністю без електроенергії, рашисти двічі вдарили по енергоінфраструктурі, - мер Сухомлин

світло

Війська РФ завдали двох ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира.

Про це повідомив мер Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру, по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе, працює ДСНС. ... Поки що місто залишається без електроенергії повністю", - сказав очільник міста.

Також читайте: Ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному, - мер Третяк

Автор: 

Житомир (580) обстріл (28993)


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****, якісь маячки мабуть ставлять. Занадто чітко прилітає по енергооб'єктах. Рівне, Львів, Житомир, Харків...
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15.11.2022 16:29 Відповісти
У них как в искандерах оптическая ГСН, то есть нужны фотографии с дрона (самолета-разведчика, спутник может подойти, а может и нет). Затем фотографии обрабатывают и грузят в ракету на сравнение образов, так и идет наводка. Это довольно убогий способ, но это единственное их высокоточное оружие, ну еще с активной радарной ГСН могут попасть в высотный объект, но эта ракета подороже будет и может уже недоступна для производства.

Если орлан какой-то пролетел и улетел живой (у него нету передачи фоток, там на камеру на флешку записывается все), то все прилет будет. ДРГ могут быть, запустили мавик и все будет наведение, когда они сольют кацапам всю съемку. Возможно с этим можно бороться, например наращивая какую-то конструкцию для изменения образа на фотографии или ставя приманку, но конечно нужен агент у кацапов, кто разрабатывал эти ракеты и кто сольет всю информацию про наведение. И никаких дронов непонятных не должно быть, когда будет снег (скорее всего попасть станет намного сложнее, в разы сложнее), искать тех, кто их запустил. Особенно дронов с фотоаппаратом на подвесе, а не камерой аналоговой с плохим качеством картинки. Зимой скорее всего будет проще, достаточно просто выдуть воздуходувкой снег и все ракета промажет, если были фотографии со снегом. И наоборот можно снег нанести искусственный на крышу и поставить приманку, ракета тоже промажет.
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15.11.2022 16:38 Відповісти
І не кажи, щось стільки прильотів. І це після отримання більш ******** ППО систем.
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15.11.2022 16:42 Відповісти
пора вже кацапів кошмарити
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15.11.2022 16:37 Відповісти
До поки не знищемо їх літаки, будемо страждати.
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15.11.2022 17:01 Відповісти
Можуть почати наступ з бульбостану, люди без світла, зв'язку...
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15.11.2022 17:10 Відповісти
 
 