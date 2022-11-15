Житомир - повністю без електроенергії, рашисти двічі вдарили по енергоінфраструктурі, - мер Сухомлин

Війська РФ завдали двох ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира.

Про це повідомив мер Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру, по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе, працює ДСНС. ... Поки що місто залишається без електроенергії повністю", - сказав очільник міста.

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