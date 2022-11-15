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Ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному, - мер Третяк

ракета

Окупанти вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28993) ракети (4051) Рівне (574)


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Якщо нам не дадуть ракети,які вдарять по мацквє,діла не буде
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15.11.2022 16:27 Відповісти
зелені, прославляйте Напальончика ,за те що закрив ракетну програму, колупайте асфальта будем сбивати .
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15.11.2022 16:36 Відповісти
этого путинского идиота надо мочить в сортире
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15.11.2022 16:55 Відповісти
 
 