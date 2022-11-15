Ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному, - мер Третяк
Окупанти вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", - йдеться у повідомленні.
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Світлана #522555
показати весь коментар15.11.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Лилия Стацкая
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petr polyakov
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