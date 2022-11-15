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Новости Война
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Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в г. Ривне, - мэр Третяк

ракета

Оккупанты ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры в г. Ривне.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр г. Ривне Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.

"Ривне! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии", - говорится в сообщении.

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обстрел (27672) ракеты (3596) Ровно (530)


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Якщо нам не дадуть ракети,які вдарять по мацквє,діла не буде
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15.11.2022 16:27 Ответить
зелені, прославляйте Напальончика ,за те що закрив ракетну програму, колупайте асфальта будем сбивати .
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15.11.2022 16:36 Ответить
этого путинского идиота надо мочить в сортире
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15.11.2022 16:55 Ответить
 
 